Известная украинская актриса сообщила о переломе пальца

Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару, которая ранее рассказывала о худшем опыте в карьере, сообщила о переломе пальца.

Звезда фильмов "Батьківські збори" и сериала "Жіночий лікар" опубликовала фото сломанного пальца на левой ноге в своем Instagram. По ее словам, в прошлом году также был перелом мизинца, но на другой ноге.

"Есть у меня одна традиция - весной ломать себе мизинцы. В прошлом году правой ноги, в этом году - левой. Для баланса, так сказать. Когда я просила стабильности в своей жизни, я имела в виду нечто другое", - написала актриса.

Как именно произошла травма и связано ли это со съемочным процессом - Анастасия не уточнила.

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала об ухудшении своего состояния здоровья. Артистка призналась, что вынуждена перенести свой концерт в Киеве и Варшаве из-за плохого самочувствия. Что именно произошло - Надя не указала, но пообещала обязательно встретиться с поклонниками на будущих выступлениях.

