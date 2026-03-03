Владельцев кошек призывают никогда не кормить своих питомцев пятью распространенными продуктами.

В целом, давая советы владельцам кошек, эксперты не рекомендуют кормить их человеческой пищей. Многие продукты, предназначенные для употребления людьми, могут быть вредны для домашних питомцев или, по крайней мере, не будут содержать необходимых им питательных веществ.

Но поскольку некоторые хозяева все равно продолжают кормить своих "четвероногих друзей" остатками от ужина или готовки, популярное интернет-издание "Express", ссылаясь на экспертов, составило список того, что ни в коем случае нельзя давать кошке, если вы беспокоитесь о ее здоровье.

Что нельзя давать котам – нежелательные продукты

Кошкам требуется сбалансированный рацион и особые питательные компоненты для поддержания здоровья – все это содержится в специализированном кошачьем корме.

И хотя время от времени может возникнуть соблазн угостить питомцев чем-то "со стола", некоторые продукты представляют серьезную угрозу для их здоровья.

Нужно помнить, что кошки являются облигатными хищниками, то есть питаются мясом и не нуждаются в таких лакомствах, как молочные продукты или овощи.

Сперва рассмотрим пищу, которая может вызвать у кошек пищевые расстройства или занести им в организм паразитов, что, вероятно, доставит им дискомфорт, но вряд ли будет смертельно опасно. А затем перечислим продукты, которые могут привести к тяжелым последствиям даже в небольших количествах.

Молочные продукты

Хотя многие владельцы считают, что кусочек сыра или немного молока станут хорошим угощением для их пушистых любимцев, у экспертов по поводу того, можно ли котам давать молоко, есть однозначное мнение.

По данным Cats Protection, британской благотворительной организации, занимающейся спасением и устройством бездомных животных, большинство кошек страдают непереносимостью лактозы, и употребление молочных продуктов, таких как сыр, может вызвать у них расстройство желудка.

В организации отмечают: "Также не рекомендуется давать кошке безлактозный или растительный сыр, поскольку многие из них могут содержать ингредиенты, потенциально токсичные для животного".

Сырое мясо, рыба и яйца

Неприготовленные мясо и рыба, а также сырые яйца могут содержать вредные бактерии и паразитов, способные вызвать заболевание у кошки.

Кроме того, следует избегать кормления сырыми костями, так как это повышает риск удушья или непроходимости желудочно-кишечного тракта.

Что категорически нельзя есть кошкам – запрещенные продукты

Одно дело – можно ли кошкам давать молоко, ведь, во-первых, маловероятно, что они вообще будут его пить, а во-вторых, даже при попадании в ЖКТ, оно максимум вызовет расстройство и диарею. Другое дело – серьезные токсины для кошачьей пищеварительной системы.

Разберемся, какая еда – яд для кошек и что может привести к летальному исходу даже в небольших количествах.

Виноград, изюм и смородина

Виноград, изюм и смородина могут вызвать почечную недостаточность у кошек, причем животные с хроническими заболеваниями почек подвержены еще большему риску.

Эти продукты никогда не должны попадать в рацион кошек и должны храниться в недоступном для них месте.

Авокадо

"Авокадо отличается высоким содержанием жира и включает токсин под названием персин. При употреблении в больших количествах он может вызвать проблемы со здоровьем у кошек", – объясняют специалисты.

Шоколад и кофе

Шоколад, кофе и другие продукты, содержащие кофеин, характеризуются высокой концентрацией веществ, называемых метилксантинами. По словам специалистов, при употреблении кошками они могут быть крайне токсичными.

Эксперты добавляют: "Некоторых питомцев может привлекать запах или вкус человеческой еды: не осознавая риски, они могут подойти и попытаться попробовать то, что нельзя давать кошкам".

Лучшее, что можно сделать, чтобы предотвратить это, – хранить потенциально опасные продукты вне досягаемости животных, а остатки пищи накрывать или убирать.

