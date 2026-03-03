США потопили 11 иранских судов: Пентагон нанес сокрушительный удар (видео)

Командование отчиталось о результатах в зоне своей ответственности.

Американские военные силы на Ближнем Востоке уничтожили 11 иранских кораблей. Об успешном завершении операции в акватории Оманского залива Центральное командование США сообщило на своей странице в X (Twitter).

"Два дня назад иранский режим имел 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня у них их нет", – говорится в сообщении.

Комментируя инцидент, военные США напомнили о длительной истории иранских провокаций на воде.

Видео дня

"Иранский режим десятилетиями преследовал и атаковал международное судоходство в Оманском заливе. Те дни закончились", – подчеркнули они.

Также в заявлении подчеркивается стратегическое значение морских путей для мировой экономики.

"Свобода морского судоходства поддерживала американское и глобальное экономическое процветание на протяжении более 80 лет. Силы США продолжат ее защищать", – говорится в сообщении.

По данным американской стороны, операция началась 28 февраля в рамках совместных действий США и Израиля против Ирана. К заявлению было добавлено видео, на котором, вероятно, зафиксирован удар по одному из иранских судов.

Ближний Восток - другие новости

Ранее УНИАН писал, что иранские силы атаковали нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, принадлежащий США, обвинив судно в попытке "незаконного" прохода через стратегические воды. Корпус стражей исламской революции подтвердил удар, заявив, что экипаж игнорировал приказы изменить курс. В результате инцидента возник пожар, а 20 членов экипажа, среди которых граждане Индии и Ирана, были экстренно эвакуированы.

Добавим, что США раскрыло детали военной операции, прокомментировав: "Следующая фаза будет более жестокой". Ключевыми целями операции назвали полное уничтожение ракетного потенциала страны и недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Среди приоритетов также значится ликвидация иранского военно-морского флота и подрыв способности подконтрольных ему группировок дестабилизировать регион.

