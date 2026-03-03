Центробанк России подал иск против ЕС из-за замороженных активов

Регламент ЕС предусматривает бессрочный запрет на перемещение активов и лишает Банк России возможности защищать свои права в судах.

Центральный банк Российской Федерации подал иск против Европейского Союза из-за бессрочного замораживания активов, заблокированных после вторжения РФ в Украину. Это первый подобный иск с февраля 2022 года.

Как пишет Bloomberg, иск, поданный в Общий суд ЕС в Люксембурге, оспаривает постановление Европейского совета от 12 декабря 2025 года. Согласно заявлению российского центробанка, постановление Евросоюза нарушает "основные и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков", которые гарантируются международным правом.

Отмечается, что в декабре страны-члены ЕС согласовали продление замораживания около 210 млрд евро российских суверенных активов, которые хранятся в блоке со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Евросоюз планирует удерживать эти активы заблокированными до завершения войны и выплаты Россией репараций Украине.

Большая часть средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Правительство Бельгии ранее сдержанно относилось к инициативам ЕС по использованию этих активов в качестве обеспечения для кредита в поддержку Украины.

Согласно заявлению центробанка РФ, регламент ЕС предусматривает бессрочный запрет на любое перемещение активов и лишает Банк России возможности защищать свои права в судах, в частности добиваться исполнения судебных решений в отношении этих средств. Также в Москве утверждают, что Совет ЕС допустил серьезные процедурные нарушения, приняв регламент большинством голосов, а не единогласно.

Вскоре после публикации регламента российский центробанк предупредил ЕС о возможных исках в местные суды с требованиями компенсации от европейских банков, если активы будут использованы для поддержки Украины. Кроме того, в декабре Банк России подал иск в Москве против Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей (235 млрд долларов).

Замороженные активы РФ – последние новости

В феврале стало известно, что европейский депозитарий Euroclear планирует в скором времени направить в фонд поддержки Украины 1,4 млрд евро из процентных доходов от замороженных активов РФ.

Ранее лидеры ЕС не смогли прийти к соглашению о выделении репарационного кредита для Украины за счет замороженных активов РФ. Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. Средства на этот кредит будут взяты не непосредственно из замороженных российских активов, а на основе заимствований на рынках капитала.

