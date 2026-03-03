Мужчина купил таинственный контейнер за 25 тысяч долларов: что он нашел внутри

Покупка оказалась на удивление удачной.

Мужчина купил грузовой контейнер за 25 тысяч долларов, и то, что оказалось внутри, привело его в неописуемый восторг.

Как пишет портал Supercarblondie, ютубер, известный как Slav’s Adventures, в августе 2023 года приобрел на грузовом аукционе контейнер, внутри которого была спрятана "неуказанная машина".

За 25 000 долларов внутри могло быть что угодно, поэтому он действительно не знал, чего ожидать, когда открыл его.

Он выложил видео, на котором он и его команда открыли контейнер, и были совершенно потрясены, когда поняли, какая машина спрятана в контейнере.

Машина была спрятана за деревянными поддонами. Когда они сняли чехлы с машины, под ними оказалась машина ярко-зеленого цвета с логотипом Mustang на левой стороне решетки радиатора.

Фактически, он получил всего за 25 000 долларов Ford Mustang потрясающего ярко-зеленого цвета. При этом черные акценты, цвет и капот машины указывали на то, что это не базовая модель. Учитывая, что подержанный Mustang может продаваться примерно за 40 000 долларов, это была огромная удача.

Хотя в видео он не раскрыл модель, похоже, он заключил настоящую выгодную сделку. Это подтвердилось после того, как машина завелась с первого раза.

