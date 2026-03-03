Дроны атаковали посольство США в Саудовской Аравии, – The Guardian

На месте вспыхнул пожар.

Два беспилотника атаковали посольство США в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Минобороны страны.

Там отметили, что в результате атаки начался пожар на территории дипломатической миссии. Между тем в сети распространяются видео, на которых виден столб черного дыма в районе здания.

По данным СМИ, в момент удара на месте не было людей, поэтому в результате атаки никто не пострадал. В то же время официальной информации по этому поводу пока нет.

Видео дня

Ситуация на Ближнем Востоке: важные новости

Ранее спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров Тегеран хвастался, что способен создать до 11 единиц ядерного оружия. Он также добавил, что во время переговоров США предложили Ирану сделать десятилетнюю паузу в обогащении урана. Также Вашингтон был готов покрыть все расходы на топливо. Однако Тегеран отказался от этого.

Между тем вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон не планирует втягиваться в годы войны против Ирана. По его словам, главная цель операции США против Ирана заключается в том, чтобы Тегеран "никогда не смог обладать ядерным оружием".

Вас также могут заинтересовать новости: