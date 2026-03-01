США уничтожили 9 иранских военных кораблей, - Трамп

По словам Трампа, во время атаки США в значительной степени уничтожили штаб ВМС Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении девяти иранских военных кораблей. Такое заявление он сделал в соцсети Truth Social.

"Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военных кораблей, некоторые из них достаточно большие и важные", - написал Трамп.

Американский лидер добавил, что США продолжают преследовать остальные иранские военные корабли. По его словам, эти корабли также скоро "будут плавать на дне моря".

"Во время другой атаки мы в значительной степени уничтожили их штаб ВМС. Кроме этого, с их флотом все очень хорошо!" - подчеркнул Трамп.

Иран просит США о переговорах

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже просит у Вашингтона о переговорах. По его словам, во время американской операции погибли 48 иранских лидеров.

Трамп также сказал, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо", даже с опережением графика. Он подчеркнул, что иранский режим "является одним из самых жестоких в истории".

Как пишет издание The Atlantic, Трамп сообщил, что иранские лидеры хотят возобновить переговоры, и он согласился на них. На вопрос, когда состоится его разговор с иранцами – сегодня или завтра, президент США ответил, что не может этого сказать.

