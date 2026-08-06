Оккупанты атаковали дроном маршрутку в Херсоне: среди раненых – ребенок

Кроме того, враг уничтожил грузовик, доставлявший продукты в супермаркет города.

Сегодня, 6 августа, российские оккупанты атаковали в Херсоне маршрутный автобус, в результате чего ранения получили как минимум пять человек.

По данным начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько, оккупанты атаковали маршрутку с помощью дрона в Днепровском районе около 11:50. Ранения получили как минимум пять пассажиров.

В частности, у 15-летнего юноши – взрывная травма, осколочные ранения бедра, плеча и лица. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также взрывные травмы и осколочные ранения получили 58-летний мужчина и 37-летняя женщина, а 53-летний мужчина и 54-летняя женщина – минно-взрывные травмы и контузии, добавил чиновник.

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Кроме того, как сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российские оккупанты атаковали беспилотником Центральный район Херсона.

Вражеский FPV-дрон поразил грузовик, доставлявший продукты в один из супермаркетов города. В результате удара автомобиль полностью сгорел. Пожар, возникший после попадания, ликвидировали спасатели ГСЧС.

Блэкаут в Херсоне: что известно

Ночью 6 августа россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Херсона, в результате чего город полностью остался без света.

По словам начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько, агрессор ударил дронами-камикадзе типа "Шахед/Гербера" по объектам критической инфраструктуры – были нанесены значительные повреждения. Энергетики работают над ликвидацией последствий удара.

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