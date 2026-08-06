Первый линкор Трампа обойдется дороже суперавианосца: названа ошеломляющая цена корабля

Ожидается, что стоимость ракетного линкора USS Defiant превысит стоимость авианосца класса "Джеральд Р. Форд".

Стоимость первого атомного ракетного линкора Трампа, получившего название USS Defiant, может составить рекордные 23,4 млрд долларов (на 8 млрд долларов больше, чем прогнозировали ВМС США). Об этом сообщается в отчете Бюджетного управления американского Конгресса.

По словам экспертов портала Defense Express, стоимость нового корабля превысит стоимость суперавианосца класса "Джеральд Р. Форд", которую оценивают примерно в 22 млрд долларов (с учетом стоимости разработки). Это сделает USS Defiant самым дорогим боевым кораблем в мировой истории.

Стоимость первого ракетного линкора может вырасти еще больше из-за выполнения проектных работ параллельно со строительством. Такой подход нередко приводит к задержкам в производстве, а также к необходимости переделывать уже изготовленные конструкции, механизмы, узлы и другие компоненты корабля.

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Еще более ошеломляющей выглядит стоимость проектирования и строительства 15 планируемых кораблей класса "Трамп", которая, согласно расчетам, составит 275 млрд долларов.

Со временем стоимость линкоров класса "Трамп" будет снижаться. По оценкам Конгресса, следующие 14 кораблей класса "Трамп" в среднем будут стоить около 18 млрд долларов за единицу. Но даже при этом корабль останется одним из самых дорогих в мире.

Перспективы линкоров класса "Трамп" в Defense Express оценивают крайне неоднозначно.

Эксперты считают, что на средства, необходимые для строительства первого линкора USS Defiant, можно построить восемь ракетных эсминцев класса Arleigh Burke. Каждый из них оснащен 96 универсальными пусковыми установками Mk 41, что в общей сложности составляет 768 пусковых шахт.

Также эксперты отмечают, что за 23,4 млрд долларов можно закупить около 93 тысяч дронов типа Magura V5.

Линейные корабли класса Trump – справка

О создании перспективного типа кораблей президент США Дональд Трамп объявил 22 декабря 2025 года. Корабли планируется построить в рамках создания "нового золотого флота".

Водоизмещение корабля оценивается в более чем 30 000 т. В состав экипажа войдут 650–850 человек. Главной особенностью атомных линкоров класса Trump должно стать мощное ракетное вооружение.

По словам президента США, "боевые корабли будут вооружены самыми современными артиллерийскими и ракетными системами. Они также получат гиперзвуковое оружие, современные электромагнитные рейкотроны и мощные боевые лазеры".

Известно, что линкоры планируется оснастить 128 универсальными пусковыми установками Mk 41, способными запускать крылатые и зенитные ракеты, а также 12 пусковыми шахтами CPS для гиперзвуковых ракет IRCPS – морской версии комплекса Dark Eagle.

Флот США – другие новости

В этом году Военно-морские силы США официально приняли в состав флота последний прибрежный боевой корабль класса Freedom – USS Cleveland (LCS 31).

Корабли прибрежной зоны класса Freedom были разработаны для выполнения задач в прибрежных водах, в частности для борьбы с малыми надводными целями, подводными лодками и морскими минами.

Некоторые эксперты называют корабли типа Freedom одним из крупнейших провалов современных ВМС США – в частности, из-за проблем с силовыми установками. Среди других претензий – слабая защита, чрезмерно дорогое содержание и проблемная концепция сменных боевых модулей.

Однакосамым провальным американским кораблем современности следует считать не "Freedom", а эсминец "Zumwalt". Его основная проблема заключается в катастрофическом несоответствии между заоблачной стоимостью и практической ценностью.

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