Саудовская Аравия пригрозила Ирану открыть США доступ к своим базам, – Reuters

Эр-Рияд заявил Тегерану, что новые атаки на территорию королевства могут заставить его разрешить США использовать саудовские военные базы для ударов по Ирану.

Саудовская Аравия передала Ирану предупреждение о возможных жестких мерах в случае новых атак на свою территорию. В частности, Эр-Рияд может предоставить США доступ к саудовским военным базам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным агентства, соответствующий сигнал прозвучал во время разговора министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бин Фархана с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Саудовская сторона подчеркнула, что поддерживает дипломатическое урегулирование и до сих пор не позволяла использовать свое воздушное пространство или территорию для ударов по Ирану.

В то же время Эр-Рияд предупредил, что в случае новых атак, в частности по критической инфраструктуре, королевство может перейти к зеркальным действиям.

Противоречивые сигналы из Ирана

Reuters отмечает, что с иранской стороны звучат противоречивые заявления. Президент Ирана ранее извинился перед соседями за эскалацию и заявил о готовности прекратить атаки при отсутствии "провокаций". В то же время иранское военное командование заявляет, что американские и израильские объекты в регионе остаются приоритетными целями.

Эскалация после операций США и Израиля

28 февраля Израиль и США объявили о начале ударов по Ирану в рамках операций "Рев льва" и "Эпическая ярость".

После атак в Тегеране и других крупных городах Ирана прогремели взрывы. По данным Армии обороны Израиля, в результате удара погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также была подтверждена гибель командующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммеда Пакпура и советника по безопасности верховного лидера Али Шамхани.

В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и атаковал американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока – в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии и Иордании. Сообщалось о взрывах в Дубае, Абу-Даби и Эр-Рияде.

После этого Израиль нанес удары по объектам группировки Хезболла в Ливане.

По оценкам Белого дома, в результате операции "Эпическая ярость" было ликвидировано 48 руководителей иранского режима. По словам Трампа, война между США и Ираном может продлиться около четырех недель.

