Луноход индийской миссии "Чандраян-3" покинул космический корабль, чтобы приступить к исследованию поверхности.

Луноход индийской миссии "Чандраян-3" покинул космический корабль в четверг, чтобы приступить к исследованию поверхности южного полюса Луны и проведению экспериментов, сообщает Reuters со ссылкой на главу космического агентства Индии.

Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) С. Соманат заявил, что посадочный модуль и луноход находятся в хорошем состоянии и "оба работают очень хорошо", но эксперименты еще не начались.

Ровер под названием "Прагъян" имеет два инструмента для проведения экспериментов по элементам и химическому составу, а также роботизированное планирование маршрута для будущих исследований.

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В то же время Соманат сказал, что на поверхности Луны существует "много проблем", с которыми ISRO столкнется впервые, особенно лунная пыль и температуры, которые могут повлиять на движущиеся части. Лунная пыль отличается от пыли на поверхности Земли, и в отсутствие воздуха на Луне она может прилипать к материалам лунохода, влияя на его работу, сказал он.

Это была вторая попытка Индии высадиться на Луне, бюджет которой составил около 6,15 миллиардов рупий (75 миллионов долларов). Предыдущая миссия "Чандраян-2" в 2019 году успешно запустила орбитальный аппарат, но его спускаемый аппарат разбился.

Скалистый южный полюс Луны интересует исследователей из-за его водяного льда или замороженной воды, которая может оказаться источником топлива, кислорода и питьевой воды для будущих миссий, но его пересеченная местность затрудняет посадку.

Люди по всей Индии смотрели приземление в среду, причем только прямую трансляцию на YouTube смотрели почти 7 миллионов человек. Молитвы проводились в местах отправления культа, а школы организовывали прямые трансляции для учащихся.

Лунная миссия Индии - что известно

Индийский космический корабль "Чандраян-3" приземлился на неисследованном южном полюсе Луны в среду вечером, всего через несколько дней после того, как российская "Луна-25" потерпела неудачу в аналогичной миссии.

Индия стала четвертой страной, успешно посадившей космический корабль на Луну, но первой, которая приземлилась на относительно неисследованный Южный полюс

Ожидается, что луноход будет работать в течение двух недель или одного лунного дня — периода времени, на который рассчитано его оборудование на солнечной энергии.

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