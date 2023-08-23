Индийский спутник Chandrayaan-3 будет работать на Луне в течение двух недель.

Индийский космический модуль Chandrayaan-3 успешно приземлился на поверхность Луны через три дня после того, как российский спутник "Луна-25" разбился при попытке посадки в том же районе.

Как сообщает Sky News, Индия стала четвертой страной, успешно посадившей космический корабль на Луну, но первой, которая приземлилась на относительно неисследованный Южный полюс Луны, который, как полагают, содержит глубокие кратеры с водяным льдом..

Успешное приземление было встречено радостными возгласами и аплодисментами по управлению полетом в Космическом центре Сатиша Дхавана. Тысячи людей по всей Индии собрались в офисах, магазинах, домах и ресторанах, с нетерпением ожидая результатов миссии. Премьер-министр Нарендра Моди также присоединился к телефонной конференции с саммита БРИКС.

Комментируя успешное приземление, Моди отметил, что "это исторический момент, и мы все гордимся каждым индийцем". Он также отметил, что Индия теперь будет рассматривать предстоящую миссию полета человека на Луну.

После успешной посадки Chandrayaan-3 будет работать в течение двух недель, в течение которых он проведет серию экспериментов для определения минерального состава поверхности Луны. Большую часть работы будет выполнять марсоход, который будет развернут двухметровым посадочным модулем космического корабля.

Ученые особенно заинтересованы в водяном льду, потому что его можно использовать для производства топлива, кислорода и питьевой воды, а миссия закладывает основу для потенциальной постоянной базы.

Россия пыталась обогнать Индию в лунной миссии

Российский спутник "Луна-25" должен был приземлиться на Южный полюс Луны в воскресенье, 20 августа. Это была первая попытка РФ после развала СССР совершить посадку аппарата на Луну.

Однако в ходе посадки связь со спутником прервалась, он столкнулся с поверхностью Луны и прекратил свое существование. Как сообщали в "Роскосмосе", спутник сбился с курса после того, как его двигатели перегорели на 43 секунде во время жизненно важной коррекции курса на лунной орбите.

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