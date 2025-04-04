По его словам, "очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину".

Отец миллиардера Илона Маска признался, что вся их семья восхищается российским диктатором Владимиром Путиным и считает его примером "сильного лидера". Об этом Эррол Маск заявил в интервью Би-Би-Си.

"Как семья мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи - он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина мужчину, я не говорю об отношениях между странами и тому подобном, а просто как мужчина мужчину, очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину", - заявил он.

По словам отца Маска, так думает не только он, но и его сын.

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"Мы с ним одинаковые, мы все так думаем. Вот эта вся риторика - "не доверяйте этому человеку" - все эти люди пытаются убедить вас в том, что вы не должны доверять словам Путина. В результате часть тебя думает - я не должен доверять этому мужчине. Но с другой стороны, он является примером сильного лидера для меня", - добавил Эррол Маск.

Отношения в семье Маска

Дочь Маска - Вивиан Уилсон - публично высказалась о своем отце и подчеркнула, что не хочет иметь с ним ничего общего. Она заявила, что не поддерживает связь с отцом с 2020 года, и не планирует возобновлять общение. Более того, она отметила, что раздражается при каждой ассоциации ее с Маском.

По ее словам, миллиардер был настолько плох в игре Overwatch, что заставлял своих детей "тащить" его в рейтинговых матчах.

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