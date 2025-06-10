'Подумали, что он шутит': отец Илона Маска рассказал о попытках сына купить ракету в РФ

Этот случай произошел незадолго до основания SpaceX.

Глава компании SpaceX Илон Маск пытался купить в России ракету, но ему ее не продали. Об этом заявил отец миллиардера Эррол Маск во время выступления на "Форуме будущего 2050" в Москве, который организован главным идеологом "русского мира" Александром Дугиным.

По его словам, россияне не поверили, что миллиардер действительно хочет купить у них ракету. Также отец Илона Маска похвалил российские ракеты, назвав их "лучшими в мире".

"Он был в России, пытался купить тут ракету. Как мы все знаем, здесь делают лучшие ракеты. Они ему ракету не продали. Подумали, что он шутит", - сказал Эррол Маск.

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Отец миллиардера отметил, что этот случай произошел еще в 2002 году, незадолго до основания SpaceX. Эррол Маск добавил, что после попытки купить ракету в России он, его сын и еще несколько человек стали заниматься строительством собственной ракеты в Калифорнии.

Отец Маска раскритиковал своего сына

Ранее Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, прибыл в Москву. Там он во время разговора с российскими пропагандистами раскритиковал сына за спор с президентом США Дональдом Трампом.

Эррол Маск также заявил, что уверен в том, что его сын хочет придерживаться принципа не давать демократам "реализовывать их глупые идеи".

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