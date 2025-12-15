Издание считает, что при нынешней ситуации Украине не стоит сильно полагаться на поддержку США, а у Европы нет единства для решительных шагов из-за стран, которые бояться РФ.

Российский диктатор Владимир Путин может слыть безжалостным автократом, мастером манипуляций на международной арене. Но есть вещи, которые, определенно, могут остановить его агрессию против Украины.

Как пишет BBC, покойный сенатор США Джон Маккейн шутил, что, глядя Путину в глаза, он видел три вещи: "К, Г и Б", имея в виду его допрезидентскую жизнь в качестве офицера советской разведки.

Издание рассуждает, что Путин считает, что дипломатическая ситуация изменилась в его пользу благодаря улучшению отношений с США и успехам на поле боя в Украине.

Некоторые аналитики отметили, что у Путина нет стимула отказываться от своих требований: чтобы Украина полностью отдала Донбасс; чтобы вся оккупированная территория была признана на международном уровне российской; чтобы ВСУ были сокращены; и чтобы членство в НАТО было исключено навсегда.

Возможные сценарии

В нынешней ситуации возможны несколько сценариев. Во-первых, президент США Дональд Трамп может заставить Украину заключить перемирие на неприемлемых для нее условиях, предусматривающих уступку территории и не обеспечивающих гарантий безопасности для сдерживания будущей российской агрессии.

В случае отказа одной из сторон Трамп намекнул, что может "умыть руки".

Он мог бы лишить Украину жизненно важных данных американской разведки, необходимых для обнаружения российских беспилотников и нанесения ударов по энергетическим объектам на территории РФ.

Другая возможность заключается в том, что война может просто затянуться, а российские войска продолжат медленно продвигаться.

Трамп и Россия

Новая стратегия нацбезопасности администрации Трампа подразумевает, что Россия больше не представляет "экзистенциальной угрозы" для США, а поэтому нужно "восстановить стратегическую стабильность" в отношениях с Кремлем.

"Таким образом, учитывая серьезные сомнения в американской поддержке Украины, что может потенциально изменить мнение Путина на счет Украины?", - задалось вопросом издание.

Что может сделать Европа

Под эгидой "коалиции желающих" Европа готовит международные военные силы для помощи Украине в сдерживании будущего российского нападения, а также финансовые усилия по восстановлению страны.

Однако некоторые официальные лица предполагают, что Европе следует готовиться к тому, что война будет продолжаться.

Европа также могла бы сделать больше для защиты украинского неба от беспилотников и ракет. Уже существует план – так называемая "Инициатива европейского воздушного щита", который можно было бы расширить, чтобы позволить европейским системам противовоздушной обороны защищать западную Украину.

Другие утверждают, что европейские войска могли бы быть развернуты на западе Украины для патрулирования границ, освободив украинских военных для боев на передовой. Большинство подобных предложений были отклонены из-за опасений спровоцировать РФ или эскалировать конфликт.

Кейр Джайлз, старший научный сотрудник программы по России и Евразии в аналитическом центре Chatham House, заявил, что эти опасения основаны на "абсурде", поскольку западные войска уже присутствуют на земле, и система "Сквозь щит" может быть развернута на западе Украины с минимальной вероятностью столкновения с российской авиацией.

По его мнению, европейским лидерам необходимо "вмешаться в войну таким образом, чтобы это действительно что-то изменило":

"Единственное, что бесспорно остановит российскую агрессию - это присутствие достаточно сильных западных сил там, где Россия хочет атаковать, и продемонстрированная воля и решимость использовать их для защиты".

Издание отметило, что эта стратегия будет сопряжена с огромными политическими трудностями, поскольку некоторые страны в Европе не хотят рисковать конфронтацией с Кремлем.

Фиона Хилл, сотрудник Центра по США и Европе в Институте Брукингса, сказала, что самым большим преимуществом Путина является то, что многие считают, что Украина проигрывает:

"Все говорят об Украине как о проигравшей стороне, хотя сейчас у нее самая мощная армия в Европе".

Торговля, санкции и российская экономика

Затем есть рычаг санкций. Российская экономика страдает: инфляция на уровне 8%, процентные ставки 16%, замедление роста, резкое падение реальных доходов, рост потребительских налогов.

Издание добавило, что в докладе Платформы по доказательствам в области мира и разрешения конфликтов говорится, что у российской военной экономики заканчивается время. "Российская экономика значительно менее способна финансировать войну, чем в 2022 году", - утверждают авторы.

"Но пока ничто из этого не сильно изменило мышление Кремля, не в последнюю очередь потому, что предприятия нашли способы обойти ограничения, например, перевозя нефть на незарегистрированных судах-призраках", - написало издание.

Среди прочего, как отметило издание, Европейский союз мог бы согласиться использовать около 200 млрд евро замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине. Последнее предложение Европейской комиссии предусматривает привлечение 90 млрд евро в течение двух лет.

"В Киеве чиновники уже рассчитывают получить эти деньги. Но Евросоюз колеблется", - констатировали журналисты.

Мобилизация в Украине

Что касается Украины, она могла бы мобилизовать больше своих граждан.

Она остается второй по величине армией в Европе (после России) и самой технически развитой, но тем не менее с трудом справляется с обороной многокилометровой линии фронта, поскольку после почти 4 лет войны многие солдаты истощены, и уровень дезертирства растет.

Если бы Украина могла импортировать и выпускать больше ракет большой дальности, она могла бы наносить более сильные и глубокие удары по РФ.

"В этом году она активизировала авиаудары по целям как на оккупированной территории, так и в РФ", - констатировало издание.

Хотя, по мнению сотрудника Центра стратегических и международных исследований Мика Райана, глубокие удары - это не панацея:

"Это чрезвычайно важная военная операция, но сама по себе она недостаточна, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров или выиграть войну".

Переговоры об окончании войны

Некоторые аналитики утверждают, что если Путину предложат выход из войны, он может его выбрать.

Непредсказуемым фактором в этом деле является Китай. Президент Си Цзиньпин - один из немногих мировых лидеров, к которым российский диктатор прислушивается.

Российская военная машина также сильно зависит от поставок Китаем товаров двойного назначения - таких как электроника или оборудование.

"Таким образом, если Пекин решит, что продолжение войны больше не отвечает его интересам, он окажет существенное влияние на мышление Кремля", - написало издание.

Переговоры по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Евросоюз ждет решающая неделя в попытке защитить Украину. В частности, в ближайшие дни европейские лидеры будут пытаться решить два главных вопроса относительно Украины и это станет настоящим испытанием для них.

Первое испытание начнется уже сегодня на переговорах с украинской и американской делегациями относительно "мирного плана" Трампа. А второе будет в четверг, когда будет решаться судьба "репарационного кредита" для Украины.

