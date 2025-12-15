Один из крупнейших горнодобывающих концернов Китая CMOC Group заключил сделку на 1 миллиард долларов по покупке бразильского бизнеса Equinox Gold Corp, который контролирует несколько золотых месторождений, пишет Bloomberg.
Компания получит полное право собственности на две компании Equinox - Leagold LatAm Holdings BV и Luna Gold Corp. - которые управляют несколькими шахтами и месторождениями в Бразилии. Equinox получит 900 миллионов долларов наличными, а также условный платеж в размере 115 миллионов долларов через год после закрытия сделки.
Китайская компания - один из самых быстрорастущих горнодобывающих игроков в мире. В 2023 году она обошла Glencore Plc и стала крупнейшим производителем кобальта, а также имеет значительные медные активы. Благодаря высоким ценам на промышленные металлы CMOC демонстрирует сильные финансовые результаты и ранее в этом году заявляла, что сосредоточится на сделках слияния и поглощения в сферах меди, золота и так называемых малых металлов.
Акции CMOC в Гонконге подскочили на 3,4% в понедельник, а с конца июня выросли более чем вдвое.
Отмечается, что в этом году цена на золото выросла почти на две трети и достигла рекордных максимумов из-за роста спроса на инвестиционные активы, тогда как цена на медь выросла более чем на 30% из-за высокого потребления и простоев шахт, также достигнув исторического пика.
Ранее в этом году CMOC приобрела канадскую Lumina Gold Corp. за 581 млн канадских долларов (422 млн долл США), чтобы получить доступ к крупнейшему первичному месторождению золота в Эквадоре.
Соглашение предоставит CMOC полный контроль над шахтами Aurizona, RDM, Fazenda и Santa Luz с совокупной годовой добычей около 8 тонн золота. Общий объем производства потенциально может вырасти более чем до 20 тонн после запуска одной из шахт в Эквадоре. Завершить сделку планируют в первом квартале следующего года.
Китай на рынке золота - последние новости
Аналитики считают, что непубличные закупки золота Китаем могут превышать официальные данные более чем в 10 раз, поскольку страна пытается уменьшить зависимость от доллара США, что провоцирует рекордный рост цен на драгоценный металл. Некоторые эксперты считают, что фактические резервы Китая могут составлять около 5000 тонн - вдвое больше официальных данных.
В ноябре Китай открыл крупнейшее в своей современной истории месторождение золота Дадунгоу в провинции Ляонин, запасы которого оцениваются в 1 444 тонны. Находка стала крупнейшей с 1949 года. Геологи открыли 2,586 млн тонн руды со средней концентрацией золота 0,56 грамма на тонну. Оценочная стоимость этого количества золота составляет ориентировочно более 166 миллиардов евро.