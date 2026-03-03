США и Израиль ударили по зданию в Иране, в котором избирали нового главу страны, - СМИ

Совет экспертов состоит из 88 членов, которые отвечают за избрание нового аятоллы.

США и Израиль нанесли удар по зданию Совета экспертов в Иране, который отвечает за избрание нового аятоллы. Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что здание расположено в городе Кум. Иранские СМИ и пользователи соцсетей публикую кадры, на которых видны разрушения после удара.

Источник рассказал журналистам Times of Israel, что ВВС Израиля нанесли удар по зданию, где находились высокопоставленные священнослужители, которые должны были избрать нового верховного лидера Ирана. По его словам, Совет экспертов состоит из 88 членов, однако пока неизвестно, сколько из них находилось в здании во время удара.

Напомним, что 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в результате совместной операции США и Израиля был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, вместе с Хаменеи были ликвидированы и другие высокопоставленные иранские чиновники.

Утром 1 марта иранские государственные СМИ подтвердили смерть Хаменеи. В частности, государственное информационное агентство Fars News Agency сообщило, что Хаменеи был убит "в своем кабинете в доме лидера" во время "исполнения своих обязанностей" утром 28 февраля.

Иран угрожает Европе ударами в случае присоединения к войне

Ранее представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран будет расценивать любые действия стран Европы на Ближнем Востоке как "акт войны". Он пригрозил атаками на европейские государства в случае их присоединения к боевым действиям.

По словам Багаи, как провокация могут восприниматься даже оборонительные меры европейских стран. Он подчеркнул, что такие действия могут стать причиной для атак со стороны Ирана.

