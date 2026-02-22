Одно из двух медицинских суден армии США Трамп модет отправить к берегам Гренландии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отправить медицинское судно в Гренландию. По его словам, "для оказания помощи многим больным людям, которые не получают там медицинской помощи".

The Wall Street Journal отметило, что Трамп опубликовал это сообщение после встречи с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, которого он в прошлом году назначил послом в Гренландии. Пока неизвестно, что конкретно послужило причиной для отправки корабля. Правительство Гренландии предоставляет населению бесплатное медицинское обслуживание.

В распоряжении ВМС есть два госпитальных корабля – USNS Comfort, базирующийся на восточном побережье, и USNS Mercy, базирующийся на западном побережье. Какой из них Трамп отправит в Гренландию пока также неясно.

Согласно данным сайта MarineTraffic, занимающегося отслеживанием судов, оба корабля находятся на верфи в Мобиле, штат Алабама, а не в своих портах приписки. Согласно контракту Министерства обороны, заключенному в декабре, Comfort должен завершить период технического обслуживания в апреле.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил в воскресенье телеканалу TV2, что Копенгаген не был проинформирован о решении отправить госпитальное судно и что Гренландия не нуждается в помощи такого судна.

"Очень важно сказать, что население Гренландии, конечно, получает необходимое медицинское обслуживание", – сказал он.

Гренландская активистка Орла Йоэльсен написала в социальных сетях "нет, спасибо" и заявила, что жители Гренландии "здоровы и чувствуют себя хорошо, питаясь традиционными продуктами, в том числе тюленьим жиром, богатым витаминами и питательными веществами, которые на протяжении поколений поддерживают здоровье нашего населения", и добавила, что Трампу следует сосредоточиться на высоких расходах на здравоохранение в США.

Спор за Гренландию

Интерес Трампа к Гренландии, которую он планирует включить в состав США, отражает более широкую глобальную борьбу за Арктику, поскольку изменение климата открывает морские пути и меняет геополитическую обстановку на вершине мира. Официальные лица Гренландии последовательно заявляют, что остров не продается и хочет оставаться автономной территорией Дании.

В прошлом месяце в Швейцарии Трамп пригрозил ввести пошлины как способ получить контроль над регионом, а затем отменил это решение, заявив, что достигнет "рамок будущего соглашения" по Гренландии и Арктическому региону с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Марком Рютте.

Европейские чиновники заявили тогда, что ожидают, что переговоры с США будут сосредоточены на размещении войск на базах в Гренландии и расширении европейских усилий по укреплению безопасности в Арктике. США могут получить право первого отказа на инвестиции в минеральные ресурсы Гренландии, чтобы не дать России и Китаю воспользоваться богатствами острова.

В правительстве Гренландии отреагировали на посягательства Трампа. Министр горнодобывающей промышленности Наая Натаниэльсен заявила, что будущее развития сектора полезных ископаемых острова не может решаться за его пределами.

