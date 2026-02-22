'Не путайте': Жорин пожаловался на искаженное понятие 'смелость' у украинцев

Подполковник ВСУ считает, что реальные подвиги на фронте стали просто "фоновыми новостями".

У части украинского общества совершенно исказилось понимание понятия "смелость", высказал мнение в своем Telegram-канале подполковник ВСУ, заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин.

Он отметил, что теперь смелыми считаются бегство за границу и нападения на представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

"Вдруг едва ли не самой большой смелостью стали считать побеги через границу и нападения на ТЦК. Между тем реальные подвиги на фронте стали просто "фоновыми новостями", - написал он.

Жорин отметил, что не будет в очередной раз писать о проблемах с рекрутингом, работе ТЦК и причинах сложившейся ситуации.

Он напомнил, что украинские военные каждый день, рискуя собственной жизнью и находясь в грязи, без комфортных условий в мороз или жару выполняют самую тяжелую в мире работу.

"Именно здесь настоящие ценности и настоящая смелость, не путайте", - подытожил Жорин.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что командир 54-й ОМБр им. гетмана Ивана Мазепы Вадим Черний (Несквик) высказал мнение, что нужно отдельно рассматривать каждый случай самовольного оставления воинской части (СЗЧ) и возвращать людей в строй. Черний добавил, что у военных должна быть также возможность сменить должность. Военный подчеркнул, что не поддерживает СЗЧ, потому что таким образом военные добавляют проблем своим побратимам. В то же время он отметил, что болезненной темой является понятие общественной справедливости между теми, кто воюет, находится в тылу и гражданскими гражданами.

Также мы писали, что член парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что в скором времени процедуру мобилизации в Украине серьезно скорректируют с целью уменьшения конфликтных ситуаций. Вениславский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский дал поручение свести к минимуму конфликты во время проведения мобилизационных мероприятий. Он добавил, что в таком случае Россия не сможет использовать эти ситуации в качестве составляющей своей информационно-психологической войны. Нардеп отметил, что со стороны граждан также "есть очень много злоупотреблений и невыполнения воинской обязанности".

