Дальнобойные атаки ВСУ стали успешней: в РФ уже поняли почему, - аналитик

Украинские удары по глубокому российскому тылу становятся все более результативными. Не в последнюю очередь это достигается за счет более активного использования Украиной ложных целей для истощения российской ПВО. Об этом в своем телеграм-блоге пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

Он обратил внимание, что в последнее время российские "военкоры" и прочие околовоенные спикеры жалуются на применение Украиной "российской же тактики" дронов-приманок. Как результат, в большинстве случаев на уничтожение ложной цели россияне тратят куда более дорогостоящие зенитные ракеты.

В частности оккупанты насчитали уже как минимум три разновидности украинских дронов-приманок – "Майя", "Рубака" и "ХаКi-20".

Как отмечает Коваленко, большое количество ложных целей в условиях, когда мобильные огневые группы и расчёты зенитных комплексов обладают ограниченными возможностями по визуальной идентификации целей, приводит к перегрузке и истощению средств ПВО ближнего радиуса действия.

"Очевидно, что успешность ударов по территории России в последние месяцы не только достигнута посредством масштабирования применения ударных дронов и истощением российской ПВО, но и активным применением приманок", – добавляет аналитик.

Как писал УНИАН, в ходе ракетно-дроновой атаки в ночь на 21 февраля Силы обороны поразили ракетами "Фламинго" территорию Воткинского завода в Удмуртии, где РФ производит баллистические ракеты. По данным OSINT-аналитиков, поражен и вероятно полностью уничтожен один из ключевых цехов, где изготавливают корпуса ракет.

Также мы рассказывали об успешном поражении ракетами "Фламинго" крупного склада боеприпасов в Волгоградской области. Хотя сама атака произошла еще 12 февраля, спутниковые снимки ее последствий появились только сейчас.

