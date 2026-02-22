Так же было в Афганистане и Сирии: эксперт указал на одну особенность стратегии РФ

Даже в сфере высокоточного оружия Россия почему-то продолжает полагаться на стратегию грубой массы.

Характерной особенностью российского способа ведения войн является чрезмерное и нерациональное использование всех имеющихся ресурсов и высокая толерантность к материальным и человеческим потерям. Об этом в своем Фейсбуке пишет военный аналитик Иван Киричевский.

Он подсчитал, что за время полномасштабной войны Россия применила против Украины 13 тысяч ракет различных типов. И хотя это абсолютный рекорд за все военные кампании России, в предыдущих конфликтах Москва тоже прибегала к активному применению ракет.

Так, россияне обстреливали Афганистан ракетами в 1988-1991 годах, причем наиболее активно – уже после вывода советских войск из страны. Всего было израсходовано 4 тысячи ракет.

В 1999-2001 годах Россия потратила 250 ракет для ударов по Чечне; в пятидневной войне против Грузии в 2008 году россияне активно обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру Грузии ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями.

В 2015-2017 годах россияне выпустили по территории Сирии неизвестное, но очень значительное количество ракет различных типов.

Киричевский видит определенные общие черты, которые прослеживаются в том, как россияне используют ракеты в войнах:

во всех описанных случаях применение ракет не имело военного смысла с точки зрения соотношения затрат и результата;

кампания ракетных ударов, как правило, ведется на грани полного истощения запасов вооружения;

обычно россияне применяют ракеты "молча", то есть без пропагандистского сопровождения;

часто применение ракет является жестом отчаяния, учитывая отсутствие адекватных целей для таких ударов.

Сравнивая это с войной России против Украины, Киричевский пришел к выводу, что российская стратегия применения ракет против нашей страны содержит следующие характерные черты:

желание показать "кузькину мать", то есть достичь пропагандистского эффекта;

обстрелы ведутся вплоть до полного истощения запасов;

ракетные удары являются компенсатором отсутствия действенного стратегического решения;

пораженные цели, как правило, не оправдывают затраченных на удары ресурсов.

"И вот на этом фоне возникает конкретный исследовательский вопрос: есть ли предел потерь и затрат агрессора, при котором можно заставить РФ отказаться от систематических ракетных ударов по нашей земле, в том числе благодаря активным действиям Сил обороны Украины", – задает себе риторический вопрос Киричевский.

Как писал УНИАН, по оценкам западных экспертов, для перелома в войне Украине нужно не менее 250 тысяч дополнительных военных вместе с усиленной военной помощью. Несмотря на крайне медленные темпы российского наступления, украинские офицеры отмечают острую нехватку пехоты и операторов дронов, в то время как Россия сохраняет преимущество в авиации и ракетах.

Также мы рассказывали, что в 2025 году Россия впервые за время войны начала терять больше солдат на фронте, чем успевает вербовать новых. На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отвергает тезис о том, что война зашла в тупик.

