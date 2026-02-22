Список необычных фобий поражает воображение, ведь большинство людей о них даже не подозревает.

Невозможно точно подсчитать, какие есть фобии в мире. Вероятно, их количество равняется числу предметов и явлений, которые вообще существуют в нашей жизни. Однако учеными описано и названо около 500 реальных фобических расстройств.

Фобии являются проявлением инстинкта выживания. Некоторые страхи вполне обоснованы и объясняются логически. Легко понять, почему человек может бояться высоты или ядовитых змей. Однако существуют также необычные и странные фобии, которые совершенно не имеют смысла.

Мы назвали распространенные и малоизвестные фобии, удивляющие людей. Если у вас есть один из этих страхов - ознакомьтесь с тем, как успокоить нервы после стресса.

Какие самые распространенные фобии

Издание Very Well Mind назвало распространенные фобии - список можно условно разделить на четыре большие категории:

страхи, связанные с различными природными явлениями (например, боязнь грозы, пожара, деревьев);

боязнь животных;

фобии, возникающие в определенных ситуациях (клаустрофобия, аэрофобия, боязнь сцены);

страхи, связанные с болезнями и медицинским лечением.

Тем не менее нет возможности полностью описать, какие существуют фобии, ведь любого предмета кто-то может бояться. Кроме того, с развитием технологий постоянно появляются новые страхи, такие как боязнь искусственного интеллекта или технологии 5G.

Также пользователям сайта было предложено проголосовать за фобии, которые у них имеются. Пять вариантов собрали наибольшее количество голосов, и их можно считать наиболее распространенными страхами среди людей:

Арахнофобия (боязнь пауков) - самый частый страх, связанный с животными. Вероятно, люди избегают этих созданий из-за опасения быть укушенными ядовитым видом.

(боязнь высоты) - такие люди боятся оказаться на высокой поверхности. Это легко объяснить: падение с большой высоты может быть смертельным.

(боязнь тесных пространств) выявляется у людей, которые испытывают панику от лифтов и сканеров МРТ.

(боязнь игл и уколов) есть не только у детей, но и многих взрослых. Она может возникать из-за травматического опыта или неприятных воспоминаний об инъекциях.

(страх полетов) - это боязнь летать на самолетах. Таких людей легко вычислить на борту: они сжимают поручни от ужаса или даже могут потерять сознание. Объяснить такую фобию можно тем, что люди опасаются авиакатастрофы.

Это далеко не исчерпывающий список того, какие бывают фобии. Многие люди также боятся стоматологов, змей, собак, клоунов, публичных выступлений или открытых пространств.

Самые странные фобии и редкие страхи

Некоторые людские страхи кажутся иррациональными и им невозможно дать логическое объяснение. Однако относиться к ним все же стоит с уважением, ведь фобию не выбирают.

Издание Very Well Mind перечислило самые редкие фобии, в существование которых даже трудно поверить:

антофобия - боязнь цветов;

хрономентрофобия - боязнь часов;

аритмофобия - боязнь определенных чисел;

дендрофобия - боязнь деревьев и леса;

библиофобия - боязнь книг;

магейрокофобия - боязнь готовки еды;

хионофобия - боязнь снега;

генуфобия - боязнь коленей;

барофобия - боязнь гравитации;

кумпунофобия - боязнь пуговиц.

Кроме того, есть также не очень распространенные, но менее экзотические страхи. Хоть они встречаются редко, но им все же можно дать объяснение. Например, есть такие интересные фобии:

Айлурофобия - боязнь котов. Хотя у большинства людей кошки вызывают умиление и радость, есть и те, кто их панически боится. Возможно, такие лица в прошлом имели негативный опыт общения с этими животными.

- боязнь воздушных шаров. Чаще всего таких людей пугает вероятность того, что шарик лопнет с громким грохотом. То есть они опасаются не самих предметов, а резких звуков.

- боязнь вождения или езды в автомобиле. Может встречаться у тех, кто попал в ДТП или неуверенно чувствует себя за рулем.

- боязнь грома. Причинами возникновения могут быть как непереносимость громких звуков, так и страх стать жертвой природного бедствия.

Зная, какие фобии существуют, вас больше не будет удивлять ни один из них. Помните, что даже самую запущенную боязнь можно излечить, если обратиться к психотерапевту.

