'Фламинго' уничтожили ключевой цех завода 'Искадеров' в Удмуртии, - OSINT (фото)

Без этого цеха производить ракеты невозможно.

В результате попадания украинской ракеты "Фламинго" был выведен из строя один из ключевых цехов Воткинского завода в Удмуртии, где производят баллистические ракеты "Искандер", "Орешник" и другие. Об этом пишет украинский OSINT-канал "КиберБорошно".

Аналитики ссылаются на свежие спутниковые снимки, где в кровле крыши одного из цехов зафиксирован огромный пролом размерами 30 × 24 м.

"Характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют, что эпицентр взрыва находился внутри здания, в результате чего внутренние площади, вероятно, полностью выгорели", - предполагают в канале.

Отмечается, что "Фламинго" попала в гальвано-штамповочный цех, где изготавливаются элементы корпуса ракет, а также осуществляется гальваническая обработка других деталей.

"Поражение подобного цеха может иметь критическое влияние на производственный цикл, поскольку именно здесь формируется базовая конструкция корпусов и выполняется их технологическая подготовка к финальным этапам сборки", - сообщает "КиберБорошно".

Удар по Воткинскому заводу

Как писал УНАН, в ночь на 21 февраля Силы обороны нанесли удар крылатыми ракетами "Фламинго" по Воткинскому заводу в Удмуртии. После удара на территории предприятия вспыхнул пожар.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, "Воткинский завод" производит межконтинентальные баллистические ракеты серии "Ярс", баллистические ракеты "Булава" для подводных лодок проекта, баллистические ракеты для комплекса "Искандер-М" и ракеты "Кинжал".

