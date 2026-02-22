Ночной удар по энергетике Украины: нардеп раскрыл, достигла ли Россия желаемых целей

Под прицелом снова оказались украинские объекты энергетики.

Во время массированной воздушной атаки 22 февраля россияне не достигли поставленных целей, ведь подавляющее большинство ракет, летевших по энергетическим объектам Украины, удалось сбить. Об этом в эфире канала Киев24 рассказал народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк.

"Были незначительные попадания в один из объектов теплогенерации в Киевской области. Сейчас энергетики оценивают последствия этого попадания, чтобы понять, сколько нужно времени и финансов на его восстановление", - отметил он.

Кроме Киевской области, РФ атаковала и Одесскую область, в частности подстанции облэнерго 110 кВ.

"Они постоянно пытаются обесточить их, потому что их атаки по подстанциям в Одесской области не дают тех результатов, на которые они рассчитывают, и все же пытаются оставить город Одессу без электроснабжения. Но там компания ДТЭК достаточно быстро устраняет все эти последствия", - говорит Нагорняк.

Он добавил, что с марта ожидается незначительное ослабление в графиках отключений: они будут менее продолжительными, чем в январе и феврале, за счет дополнительной генерации с солнечных станций.

Массированная атака 22 февраля

Как сообщал ранее УНИАН, Россия массированно атаковала Киев и область, применив ударные беспилотники и ракеты. Пострадала жилая многоэтажка в Святошинском районе столицы - на крыше возник пожар. Также зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах области. Погиб один человек. Повреждены объекты инфраструктуры, частные жилые и хозяйственные здания.

Также известно, что РФ нанесла удары по объектам энергетики Одесской и Николаевской областей. В результате попаданий возникли возгорания больших площадей. В Одесской области без света осталось более 15 тыс. абонентов, в Николаевской - 16 тысяч.

По сообщению Воздушных сил, были прямые попадания 14 ракет. Всего же оккупанты использовали 345 средств воздушного нападения: 4 противокорабельные ракеты "Циркон", 22 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400", 18 крылатых ракет Х-101, 2 крылатые ракеты "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 297 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов, около 200 из них - "Шахеды".

