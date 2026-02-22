Почему Путин не может сейчас остановить войну в Украине: эксперт назвал цели диктатора

По словам Ступака, российские генералы не заинтересованы в том, чтобы война заканчивалась.

Российский диктатор Владимир Путин не может позволить себе проявлять слабость, поэтому и не хочет прекращать войну против Украины и пытается продолжить боевые действия любым способом. Об этом сказал военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью "Телеграфу".

По его словам, пока РФ не достигла прорывных результатов в войне и не может похвастаться "трофеями".

"Он (Путин - УНИАН) не может быть слабым для своего окружения. Известно, что российский народ примет любого руководителя, любого лидера, любого верховного правителя только при одном условии - если он не будет слабым. Если он будет слабым, его не примут, его уничтожат свои же. И поэтому лидер должен постоянно кого-то из своих съедать, постоянно быть на волне победы, постоянно давать победу своим низшим, своим, ну, низшим подчиненным, своим соратникам", - объяснил Ступак.

Эксперт добавил, что если сейчас Путин остановит войну и скажет, что РФ победила, то он не сможет заявить о каких-то больших достижениях. После чего вопросы возникнут уже лично к нему.

"Обычным людям по телевизору скажут, что мы здесь всех победили, и они это примут. Но сами военные, силовики, его окружение скажут, что мы потеряли столько людей, ресурсов, возможностей, где наша победа?" - сказал Ступак.

В то же время он отметил, что с другой стороны, российские генералы не заинтересованы в том, чтобы война заканчивалась, поскольку они зарабатывают на ней миллионы долларов.

"Но отсутствие победы будет давать поводы для разговоров в окружении Путина. И он не может завершить эту войну без какой-то большой победы. Большая победа для него - захватить Донбасс, заставить страны НАТО отказаться от Украины и Грузии, зафиксировать это в бумажном виде. Затем эту бумажку под стекло и где-нибудь в Эрмитаже повесить, чтобы каждый день на нее смотреть. Это также сокращение украинской армии. То есть ему нужно что-то весомое, чтобы сказать: "Я этого достиг"", - подытожил эксперт.

Почему Путин продолжает войну

Ранее политолог Доминик Лоусон в колонке для The Times написал, что Путин может уйти из Украины только одним путем, а именно поражением.

"Когда думаешь о том, что Путин сделал с умами целого поколения российских детей, это только подчеркивает, насколько необходимо, чтобы их научили другому уроку. А это возможно только через поражение", - сказал Лоусон.

В то же время немецкий эксперт по вопросам безопасности и обороны Нико Ланге заявил, что война продлится еще долго, поскольку Путин не знает, что делать с Россией потом. Он считает, что Кремль ведет не только классическую войну против Украины, но также внутреннюю "войну" в самой России.

"Путин абсолютно против интересов России работает. И ситуация в России сейчас намного хуже, чем она была четыре года назад. И я думаю, там, в России, будут дискуссии об этом. Мы видели, как Пригожин ехал на Москву в 2023 году, и я не особенно видел, что кто-то там был готов защищать Путина и бросаться против Пригожина", - рассказал Ланге.

