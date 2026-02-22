Почему кот это делает: ветеринары объяснили, как понять поведение пушистика

Кот не может сказать, что недоволен вашим поведением, но он это покажет.

Между хозяином и его домашним любимцем всегда устанавливается особая связь. Однако даже самые тесные отношения человека и его кота лишены одного важного элемента – понятной обратной связи. Другими словами, пушистик не может словами объяснить свои проблемы.

Как пишет Paradepets, хозяину нужно уметь определять настроение кота по его поведению. Если кот на вас обиделся, он этого не скажет прямо, потому что не может. Но есть определенные признаки, по которым это можно определить. Поэтому издание составило список типичных примеров кошачьего поведения, когда животное сигнализирует, что обиделось на хозяина.

Кот царапает мебель

Хотя кошки в принципе склонны точить когти об мебель, и это не всегда означает, что кошка на вас злится, иногда это может быть сигналом. Как объяснила практикующий ветеринар Эйми Уорнер, оставляя свой запах на мебели, кошки таким образом пытаются подчеркнуть, что они контролируют свою территорию, и тем самым себя успокаивают.

Кот вас "лупит"

Если кошка "шлепает" вас лапой, когда вы пытаетесь ее погладить, это явный признак гнева. По крайней мере, в этот момент у кошки очень плохое настроение и ей сейчас не до ласк.

Кошка держится от вас в стороне

Еще один вполне очевидный сигнал. Правда, это не обязательно означает, что кот на вас обижен. Как объяснила ветеринар Эйми Уорнер, кот может быть напуган определенными изменениями – появлением гостя в доме, перестановкой мебели или новым странным запахом от вас.

Кошка не хочет играть

Конечно, у кота может просто не быть настроения для игр именно в этот момент. Однако это один из сигналов, на который нужно обратить внимание, если это является частью более широкой картины изменений в поведении кота.

Кошка машет хвостом

Хвост является важным средством общения для кота. Примерно, как мимика лица для человека. Нервное махание хвостом – это явный признак того, что кот расстроен или раздражен. Это то же самое, как если бы он просил вас оставить его в покое на ближайшие несколько часов.

Кот отказывается от лакомства

Если только кот не наелся досыта три минуты назад, отказ от любимых лакомств является довольно тревожным сигналом. "Если ваша кошка пренебрежительно относится к лакомствам, даже тем, которые она обычно любит, она может быть чрезмерно возбуждена или встревожена", – говорит Ворнер.

