Эксперт объяснил, почему Ту-22 и Ту-22М – это совершенно разные самолеты

Несмотря на схожесть в названии, Ту-22М не является модернизированной версией самолета Ту-22. Однако инженер Андрей Туполев в свое время для разработки этого самолета пошел на хитрость.

Об этом в материале "PRESSING" рассказал Валерий Романенко – авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

"Были финансовые проблемы и в целом было трудно пробить финансирование нового проекта. Министерство авиапрома, которое занималось распределением заказов на боевые самолеты, и КБ "Туполева" как-то договорились, что это будет под лозунгом "модернизация существующего самолета"... Модернизация всегда дешевле, чем новый тип. Вот и под этим лозунгом они провели практически новую конструкцию самолета", – рассказал Романенко.

Весной прошлого года Forbes подсчитал, что с начала войны РФ потеряла почти 10% своего парка стратегических ракетоносцев Ту-22М. Отмечается, что до вторжения в Украину Россия имела около 60 Ту-22М.

В то же время бывший офицер пехоты армии США Брент Иствуд в прошлом году отмечал, что РФ потеряла около 5 таких самолетов с начала полномасштабного вторжения. В частности, один из них упал в районе Сибири 2 апреля, более чем в 4300 километрах от линии фронта.

