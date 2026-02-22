Пострадавшие еврейские объекты в Украине: к четвертой годовщине полномасштабной войны

К четвертой годовщине полномасштабной войны РФ против Украины Объединенная еврейская община Украины публикует список пострадавших или уничтоженных синагог, объектов еврейских общин, еврейских кладбищ и исторических объектов, поражение которых зафиксировано.

Этот перечень составлен в хронологическом порядке с указанием приблизительных дат инцидентов. Важно отметить, что некоторые из представленных объектов инфраструктуры подвергались атакам и получали повреждения неоднократно.

В течение 4 лет ведется мониторинг разрушений, однако в силу большого массива информации или ее временного отсутствия список может быть неполным и в будущем расширенным. Степень повреждений объектов варьируется от незначительных (выбитые окна) до полного разрушения. В связи со сложностью точной квалификации ущерба для ряда объектов, приведенные данные носят оценочный характер.

Отдельно стоит сказать о еврейском наследии на оккупированных территориях, состояние которого невозможно проверить. Однако с полной уверенностью можно заявить о том, что, например, на территории бывшего Новозлатопольского еврейского национального района (Запорожская область), где расположено несколько синагог и более десятка кладбищ, более двух лет велись активные боевые действия. Во время мониторинга мы видели, что моментами линия фронта в DeepState проходила ровно по еврейскому кладбищу в колонии Богодаровка (Новодаровка), которое было отмечено нами памятным знаком в 2021 году. То есть с полной уверенностью можно говорить, что объекты еврейского наследия в этом районе пострадали, и оценить ущерб мы сможем после окончания боевых действий, если позволит ситуация с разминированием.

Также, когда уже после деоккупации правобережной Херсонщины, которая состоялась осенью 2022 года, Объединенная еврейская община Украины планировала экспедицию летом 2023 года для проверки состояния еврейского наследия на территории бывшего Калининдорфского еврейского национального района. Однако после совещания с местными жителями выяснилось, что посещать несколько кладбищ в сельскохозяйственных колониях Бобровый Кут, Малая и Большая Сейдеминуха опасно из-за возможных неразорвавшихся снарядов и мин. А бывшие колонии Львове и Новоберислав вообще находятся на берегу Днепра (фактически на линии фронта). То же самое можно сказать о кладбищах на севере Черниговской области (например, Гремьяч, который расположен непосредственно на границе).

Зафиксированные повреждения по хронологии

Февраль 2022 года. В результате удара по гражданской инфраструктуре в центре Киева повреждено здание Галицкой синагоги.

1 марта 2022 года. Зафиксировано попадание ракеты в районе телебашни в Киеве возле мемориального комплекса "Бабий Яр", что привело к повреждению мемориала жертвам Холокоста.

2 марта 2022 года. В результате обстрела центральной части Харькова полностью разрушено помещение офиса организации Hillel.

4 марта 2022 года. В Харькове в результате обстрела зафиксировано повреждение здания еврейской школы в виде выбитых окон.

9 марта 2022 года. В Харькове в результате обстрелов зафиксировано повреждение окон в женском молитвенном зале синагоги.

15 марта 2022 года. В Харькове зафиксировано попадание ракеты в здание ешивы по ул. Чоботарской, что привело к пробитию крыши сооружения.

26 марта 2022 года. В Харькове зафиксировано повреждение мемориала "Менора" на территории мемориального комплекса "Дробицкий Яр" в результате артиллерийского обстрела.

31 марта 2022 года. В Харькове зафиксировано повреждение здания караимской кенасы (1891 г. п.). В результате обстрелов выбиты окна и осколками поврежден фасад здания.

Весна 2022 года. В Мариуполе в результате активных боевых действий зафиксированы масштабные разрушения объектов еврейской инфраструктуры. Полностью уничтожено здание малой синагоги (флигель по ул. Харлампиевской). Значительные повреждения получило дореволюционное здание действующей синагоги ХаБаД по проспекту Мира: в сооружении разрушены перекрытия и кровля, сохранились только наружные стены. Также зафиксировано попадание снаряда в историческое здание синагоги XIX века ("ремесленная синагога") и повреждение стен Хоральной синагоги 1882 года постройки. С высокой степенью вероятности можно предположить, что в ходе боев также пострадало еврейское кладбище города.

Весна 2022 года. В Чернигове в результате обстрелов зафиксировано повреждение здания областной еврейской общины и еврейского благотворительного фонда, выбиты окна.

21 апреля 2022 года. В Киеве зафиксировано попадание снаряда в один из еврейских участков на Берковецком городском кладбище, в результате чего повреждены захоронения.

Май 2022 года. В Гуляйполе в результате обстрелов зафиксировано повреждение здания синагоги (1909 г. п.). Выбиты окна и повреждена стена сооружения.

8 мая 2022 года. В Глухове Сумской области зафиксировано попадание ракеты на территорию еврейского кладбища. В результате обстрела на объекте произошел пожар, разрушена часть надгробных памятников.

25 мая 2022 года. В Запорожье в результате ударной волны от ракетного удара повреждено здание синагоги "Кравцов" (построено в 1888 году). Зафиксированы выбитые окна в оригинальных исторических рамах.

11 июня 2022 года. В Чорткове Тернопольской области в результате ракетного обстрела пострадало здание старой синагоги.

Январь 2023 года. В Бахмуте Донецкой области в результате артиллерийских обстрелов зафиксировано разрушение здания исторической Хоральной синагоги (середина XIX в.). Объект получил значительные повреждения фасада и конструктивных элементов.

27 января 2023 года. В Гуляйполе зафиксировано повреждение исторического здания синагоги (1909 г. п.). В результате обстрела в стене объекта в районе крыши образовалось отверстие от попадания снаряда, выбиты окна.

6 октября 2023 года. В Харькове в результате ночной атаки зафиксировано повреждение здания синагоги и дома раввина. В частности, выбиты окна.

2 января 2024 года. В Киеве зафиксировано попадание ракеты на территорию мемориального комплекса "Бабий Яр" в непосредственной близости от мест массовых расстрелов и захоронений в самом овраге.

22 января 2024 года. В Херсоне зафиксировано повреждение здания главной синагоги. В результате взрыва ракеты в непосредственной близости от объекта фасад, стены и внутренний двор поражены осколками.

9 сентября 2024 года. Во Львове в результате атаки зафиксировано повреждение окон в здании синагоги "Бейт Аарон ве-Исраэль" по ул. Михновских.

26 сентября 2024 года. В Запорожье зафиксированы серьезные повреждения еврейского кладбища в результате прямого попадания снаряда на его территорию.

30 октября 2024 года. В результате ночной атаки БПЛА на Киев зафиксированы существенные повреждения здания еврейской школы "Перлина".

11 декабря 2024 года. В результате ракетного удара по Запорожью зафиксированы существенные повреждения здания лицея "ОРТ-Алеф". Ударной волной и осколками выбито около 50 окон, пробита крыша и повреждена система отопления.

2 февраля 2025 года. В Одессе в результате обстрела зафиксированы незначительные повреждения здания Бродской синагоги (1863 г. п.), где располагается Государственный архив Одесской области.

7 мая 2025 года. В Умани зафиксировано повреждение здания синагоги, расположенной над могилой раби Нахмана. В результате попадания осколка пробита крыша сооружения.

20 июня 2025 года. В Одессе зафиксированы значительные повреждения здания, в котором расположен еврейский детский дом. Разрушения объекта вызваны осколками в результате взрыва российской ракеты.

25 июня 2025 года. В Днепре зафиксировано незначительное повреждение дома престарелых "Бейт-Барух", выбито окно, пострадала внутренняя отделка.

1 августа 2025 года. В ночь на 31 июля в результате российского обстрела зафиксировано повреждение мемориального комплекса "Бабий Яр". Повреждена Аллея Праведников.

5 августа 2025 года. В Одессе в результате удара БПЛА здание синагоги "Нахлас Элиэзер" (XIX век) получило частичные повреждения.

9 октября 2025 года. В Херсоне зафиксировано попадание кассетного боеприпаса в здание синагоги. В результате взрыва многочисленные поражающие элементы повредили фасад, один из элементов застрял в стене сооружения.

23 октября 2025 года. В Херсоне зафиксировано прямое попадание снаряда в здание синагоги. В результате удара повреждена кровля и внутренняя отделка помещений. Детонации боеприпаса не произошло.

23 октября 2025 года. В Киеве в результате ночной атаки БПЛА зафиксировано повреждение здания синагоги Розенберга на Подоле. В результате взрывной волны и падения обломков повреждена кровля, выбиты окна, повреждены двери и внутренняя отделка. Также зафиксировано повреждение помещений ешивы и прилегающего гостиничного комплекса.

28 ноября 2025 года. В Харькове зафиксирован авиаудар (применение КАБ) по еврейскому сектору городского кладбища №3. В результате прямого попадания в места захоронений повреждено около 240 могил.

15 января 2026 года. В Белополье Сумской области в результате авиаудара (применение КАБ) по центру города полностью разрушен памятник жертвам Холокоста, установленный в 2021 году. Также зафиксировано повреждение исторического здания бывшего гетто.

За четыре года полномасштабной войны зафиксировано повреждение и разрушение около 40 объектов еврейской религиозной, образовательной, социальной, мемориальной и исторической инфраструктуры в разных регионах Украины – от прифронтовых территорий до крупных городов. Масштаб реальных убытков, особенно на временно оккупированных территориях, может быть значительно выше и подлежит уточнению после завершения боевых действий и проведения безопасных обследований.

Если вы располагаете дополнительной информацией о пострадавших или разрушенных еврейских объектах, или заметили неточность, пожалуйста, напишите на электронную почту Объединенной еврейской общины Украины: office@jew.org.ua.

