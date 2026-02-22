Для Путина этот год знаковый: генерал указал на ключевые проблемы РФ

В настоящее время баланс потерь РФ превышает ее мобилизационные возможности.

Для кремлевского диктатора Владимира Путина продолжение войны в Украине – это экзистенциальный вопрос, от которого зависит его политическое будущее. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке.

"То есть его политическая жизнь – останется ли он, или его там сбит его же окружение. Не говоря уже о дальнейшей ответственности – юридической, международной. И поэтому он будет держаться за эти действия, наращивать усилия. Другой вопрос, что ресурс, благодаря которому он это может делать, финансовый, экономический, для него ухудшается. И у него этот год такой знаковый. Уже сейчас, начиная с декабря, поставки военных Вооруженных сил Российской Федерации уменьшились по сравнению с потерями", – сказал Романенко.

Он добавил, что темпы продвижения РФ на территории Украины также уменьшаются. А Силы обороны в течение последних нескольких недель смогли взять около 300 км квадратных под свой контроль.

"То есть есть признаки и показатели, которые указывают на ухудшение стратегического положения для Российской Федерации, для Путина. Но этого недостаточно. Во-первых, необходимо остановить хотя бы и медленное, но продвижение вражеской армии по этим территориям. И довести уровень влияния Сил обороны Украины до такого, чтобы остановить это продвижение. И это само по себе уже будет вынуждать Путина перейти к реальным переговорным процессам", – добавил Романенко.

Война в Украине – прогнозы экспертов

Британский журналист, политолог Доминик Лоусон в колонке для The Times отмечал, что Путин может покинуть Украину только в случае поражения. Он отмечает, что, несмотря на потери, Россия не хочет подписывать мирный договор. И пока Путин не имеет другого выхода, кроме как добиться полной капитуляции Украины.

Между тем The Times пишет о том, что РФ имеет значительное преимущество в личном составе над Украиной. По подсчетам издания, Киеву нужно мобилизовать еще около 250 тысяч человек для того, чтобы получить шанс на победу в этой войне.

