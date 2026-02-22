После войны в Украине НАТО ожидает 'более опасную' Россию в Арктике, - Business Insider

После окончания боевых действий Москва бросит все силы на восстановление военного кулака в Арктике.

Российские войска, переброшенные из Арктики для участия в боевых действиях в Украине, понесли тяжелые потери, однако НАТО ожидает их восстановления в будущем, что станет "опасным" вызовом.

Вице-адмирал Руне Андерсен, глава Объединенного оперативного штаба Норвегии, заявил Business Insider, что на данный момент со стороны России на севере нет "явной и непосредственной военной угрозы". Однако он предупредил, что у Москвы есть планы по восстановлению и расширению своих вооруженных сил после завершения полномасштабной войны.

"Мы готовимся к встрече с более опасной Россией", – заявил он, добавив, что НАТО необходимо эффективно использовать текущее время для подготовки.

Видео дня

Стратегическая значимость Арктики

Безопасность в Арктике стала важным вопросом для альянса в последние годы на фоне растущей обеспокоенности западных чиновников расширением российского военного присутствия в этом стратегическом регионе. Руководство НАТО призвало к увеличению инвестиций в арктическую оборону для противодействия российской и, в последнее время, китайской активности. Страны-союзники предпринимают шаги по укреплению своих позиций на Крайнем Севере, включая новые операции по сдерживанию, пишет СМИ.

Несмотря на рост напряженности, конфликт в Арктике не кажется неизбежным, так как Москва по-прежнему сосредоточена на войне в Украине – кампании, которая обходится ей колоссальной ценой. По словам Андерсена, Россия вывела большую часть своих сил со стратегического Кольского полуострова – огромной территории вблизи Финляндии, являющейся центром военной и ядерной мощи РФ в Арктике, – и отправила их в Украину, где многие подразделения были уничтожены.

"Россия увязла в Украине", – добавил он.

Эксперты американского аналитического центра RAND Corporation в недавнем отчете отметили, что решение Москвы перебросить ресурсы с Крайнего Севера привело к "опустошению арктических сухопутных подразделений страны". Однако завершение боевых действий в Украине позволит России снова инвестировать в свой военный потенциал в этом регионе.

Подготовка к более опасной России

Российское присутствие в Арктике давно беспокоит такие страны, как Норвегия, где угроза находится прямо у порога. В 2000-х годах Россия начала возвращаться на некоторые арктические базы советской эпохи, модернизируя взлетно-посадочные полосы и вновь открывая объекты, закрытые после холодной войны. В конце 2010-х годов Москва активизировала развертывание подводных лодок с Кольского полуострова. Также были развернуты системы ПВО, усилено патрулирование и наращен масштаб военных учений.

Хотя арктические силы РФ сильно пострадали в Украине, военные планировщики НАТО осознают потенциал будущего конфликта и готовятся к нему. "Сейчас у нас есть возможность сосредоточиться на собственном усилении", – подчеркнул Андерсен.

В материале говорится, что союзники по НАТО инвестируют в технологии для Арктики: средства наблюдения, ледоколы, беспилотники, спутники и технику для работы в условиях экстремального холода. Также расширяется масштаб учений, чтобы солдаты привыкли к суровым реалиям севера, где температура убивает так же эффективно, как и враг. В следующем месяце тысячи военнослужащих НАТО примут участие в учениях Cold Response в северной Норвегии, предназначенных для отработки высокоинтенсивных боевых действий в Арктике.

"Чтобы воевать здесь, нужно здесь тренироваться", – подытожил Андерсен.

Другие новости об Арктике

Ранее УНИАН сообщал, что Россия усиливает свои ядерные и арктические силы вблизи границы с Финляндией. "Они (россияне - УНИАН) строят новые военные объекты вдоль нашей границы, как и во время холодной войны. Было бы разумно следить за Арктикой и наращивать арктические мощности для сдерживания", - сказал министр обороны Финляндии.

Кроме того, мы также рассказывали, что, пока Трамп сосредоточен на Гренландии, РФ нацелилась на еще один лакомый кусок в Арктике. По договору 1920 года доступ туда разрешен многим странам, включая Россию, Китай и США, при условии, что все стороны воздержатся от использования ее в военных целях.

Вас также могут заинтересовать новости: