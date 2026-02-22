Спасать только в комплектах и противогазах: пилот предупредил об опасности ракет Х-22

Такими ракетами РФ регулярно обстреливает Украину.

Сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета Х-22 крайне опасна, в частности, тем, что если до столкновения с целью в ней остаются горючие окислители, она может отравить территорию вокруг зоны поражения. Об этом в материале для PRESSING рассказал Виктор Савченко, пилот, подполковник в отставке.

"Мне после этого удара (по торговому центру в Кременчуге в 2022 году, - УНИАН) звонили ребята из ГСЧС, спрашивали - а что это такое может быть. Я говорю, они в химзащитных комплектах работали, с противогазами? Нет. Я говорю, да, наверное Меланжем отравились. Хорошо, что без летального исхода, там их нормально прокапали, видимо. Я говорю, как только узнаете, что 22-я прилетела - вам нужно в комплектах, в противогазах работать - спасать, разбирать завалы и т.д., потому что это беда", - сказал Савченко.

Ракеты Х-22: что известно

Напомним, РФ использовала в частности ракеты Х-22 во время очередной массированной атаки по Украине в ночь на 24 января впервые за долгое время. Как отмечал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, тогда враг использовал для атаки по Украине 12 таких ракет, 9 из которых удалось сбить. В то же время, по его словам, до этого удара РФ атаковала Украину более 400 ракетами Х-22/Х-32, из которых удалось сбить только три.

На фоне этой атаки военный эксперт Олег Стариков объяснил коварство таких ракет. Он отмечал, что X-22 РФ выпускает по тем целям, которые гарантированно хочет поразить. В то же время эксперт добавил, что для ее сбивания Украина вынуждена использовать несколько ракет от систем ПВО Patriot и NASAMS.

