Американцы 'засветили' секретный F-47: в Defence Express назвали интересный нюанс

Видео с двигателем XA103 вызвало вопросы относительно дизайна истребителя шестого поколения.

Американская компания Pratt & Whitney, входящая в состав RTX, обнародовала короткое видео об использовании цифровых технологий в разработке адаптивного двигателя XA103 для перспективного истребителя шестого поколения F-47. Первый полет самолета ожидается в 2027 году, пишет Defence Express.

В сообщении компании отмечается, что команда завершила детальный анализ проекта в начале 2025 года и готовится к созданию прототипа двигателя, который будет проходить испытания до конца десятилетия.

Впрочем, внимание экспертов привлек не сам двигатель, а изображение бесхвостого самолета в видео. Хотя название F-47 в публикации прямо не упоминается, продемонстрированный самолет имеет общие черты с официальными иллюстрациями, ранее обнародованными Военно-воздушными силами США.

На данный момент существуют только два официальных изображения F-47, ни Пентагон, ни компания Boeing, которая ведет разработку самолета, полностью его не демонстрировали, несмотря на заявления о летных испытаниях.

При детальном анализе можно увидеть различия между официальными иллюстрациями и самолетом из видео. В частности, официально показанный F-47 имеет характерный лопатообразный нос без датчика воздушного давления, что важно для работы радиолокационной станции. В видео эти элементы отличаются.

Эксперты предполагают, что в ролике мог быть изображен не серийный истребитель, а демонстратор технологий с рядом решений, характерных для F-47. Такие прототипы могут использоваться для отработки бесхвостой схемы и других инновационных элементов конструкции.

Отдельное внимание привлекает сам двигатель XA103. Его разработка продолжается уже семь лет с бюджетом около 7 млрд долларов. Параллельно над альтернативным адаптивным двигателем работает компания General Electric.

Главная особенность адаптивного двигателя – наличие трех потоков воздуха с возможностью их регулировки. Третий контур можно направлять мимо камеры сгорания для лучшего охлаждения, экономии топлива и обеспечения большей энергии для бортовых систем, или же использовать для увеличения тяги.

Как сообщал УНИАН, американская Pratt & Whitney распространила видео с возможной визуализацией перспективногоистребителя Boeing F-47, для которого она разрабатывает двигатель ХА103.

Сам двигатель разрабатывают по программе, которая называется Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP). Его конкурентом выступает General Electric XA102.

