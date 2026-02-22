ВСУ поразили два российских 'Охотника': Плетенчук объяснил, что это за корабли

Эти российские корабли входят в состав береговой охраны ФСБ РФ.

Украинские военные нанесли успешные удары по военным объектам РФ в оккупированном Крыму, в частности поражены два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 "Охотник" - в Военно-морских силах пояснили, что речь идет о достаточно крупных единицах, которые являются почти корветами.

Об этом сказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, какую роль они выполняют и что означает их потеря для россиян.

"Во-первых, в любом случае, это приятно и красиво. Во-вторых, корабли этого проекта - довольно немалые единицы. Они не из состава Черноморского флота РФ, а входят в состав береговой охраны ФСБ РФ. На самом деле это - очередное напоминание, что в Крыму они точно не могут чувствовать себя в безопасности", - сказал Плетенчук.

Он объяснил, что на внешний рейд россияне уже длительное время выводят небольшие единицы - такие, как "Раптор" и "Грачонок", а такие единицы, как "Охотник", больше прятали, чтобы они не превратились в добычу Сил обороны.

Как отметил спикер ВМС, речь идет о немалых кораблях по габаритам и функционалу, фактически это - корвет, разница - только в оборудовании, в системах вооружения. Кроме того, что "Охотники" можно дополнительно вооружить, они еще имеют второй ледовый класс.

По данным Плетенчука, корабли такого проекта также охраняют Крымский мост.

"Последствия поражения доизведываются. Пока еще на 100 процентов подтвердить, что они вышли из строя и что мы их с вами больше никогда не увидим, я не могу. Потому что корабль - это достаточно большая система, где даже частичное поражение не приводит к полной потере функционала", - объяснил военный.

Он также подчеркнул, что у россиян есть мощные системы РЭБ, через которые пробиться украинским средствам поражения к целям достаточно непросто. Поэтому сам факт того, что Силы обороны смогли дотянуться до указанных единиц в Крыму - "задача со звездочкой".

Поражение российской техники - что известно

Напомним, 21 февраля Генеральный штаб ВСУ заявил об поражении на ВОТ Крыма двух кораблей 22460 "Охотник" и двух самолетов Бе-12. В частности, говорилось, что пограничные сторожевые корабли поражены на временно оккупированной территории полуострова, в районе города Инкерман. В городе Евпатория, на территории Евпаторийского авиационного ремонтного завода, поражены два самолета-амфибии Бе-12.

