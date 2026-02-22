Украинский бизнес демонстрирует уникальную устойчивость: FT об экономике во время войны

Не смотря на шок от крупнейшей войны на континенте со времен Второй мировой, некоторые отрасли показывают рост.

Экономическая устойчивость Украины удивила партнеров и врагов, и даже сейчас, в разгар войны, многие сектора демонстрируют устойчивый рост. Состояние украинской экономики проанализировали авторы Financial Times.

Авторы привели пример оборонной компании "Украинская броня", которая с прошлого года производит артиллерийские снаряды калибра НАТО. В 2022 году компания потеряла два производственных объекта на временно оккупированной части Запорожской области. А сейчас гендиректор Владислав Белбас заявил, что компания увеличила производство до такой степени, что годовой государственный контракт на поставку минометов был выполнен всего за шесть месяцев. По его словам, украинский бюджет не всегда может позволить себе закупить все, что производят украинские производители.

"Этот поворот свидетельствует о поразительной устойчивости украинского бизнеса и экономики в целом, которые переживают шок от крупнейшего в Европе вторжения на сушу со времен Второй мировой войны", - отметили авторы.

При этом полномасштабное российское вторжение не привело к полному экономическому коллапсу или банковскому кризису. После спада производства, вызванного вторжением в 2022 году, ВВП ежегодно растет. Центральный банк Украины прогнозирует, что рост ускорится в 2027 и 2028 годах после стабильного уровня в 1,8% в этом году. Экономист из Европейского банка реконструкции и развития Димитр Богов назвал рост стабильным, не смотря на чрезвычайно сложные условия.

"Скорость технологических инноваций в Украине, особенно в области современных программ по созданию дронов, застала врасплох как партнеров страны, так и ее врагов", - говорится в статье.

Экономический ущерб

Однако рост экономики страны не может скрыть огромный экономический ущерб. Война охватила большую часть востока и юга страны, где расположены некоторые из самых плодородных земель Украины, а также центры тяжелой промышленности. Экспорт из ключевых секторов – в частности, сельского хозяйства и металлургии – сократился в связи с российским вторжением, а миллионы людей покинули страну.

Страна по-прежнему зависит от государственных расходов, а основной рост обеспечивают сектора, связанные с войной. Авторы указали, что реальный ВВП по-прежнему остается на 21% ниже уровня 2021 года и более чем на 40% ниже уровня начала 1990-х годов. В прошлом году Украина зафиксировала огромный дефицит текущего счета, составивший чуть менее 15% ВВП, а инфляция в 2026 году, по прогнозам, достигнет 7,5%.

Бюджетная поддержка Запада по-прежнему имеет решающее значение для поддержания государственного сектора.

"Без поддержки ЕС и МВФ экономика Украины, скорее всего, рухнет или, по крайней мере, не продемонстрирует такую устойчивость и восстановление", – считает Максим Самойлюк, экономист Центра экономической стратегии, киевского аналитического центра.

Преимущество военных технологий

Аналитики также указали, что последствия войны будут ощущаться десятилетиями после ее окончания. Но некоторые изменения, вызванные военными условиями, могут стать экономическими преимуществами, пишет издание. Например, разрастающаяся экосистема стартапов в области военных технологий стремится дать Киеву преимущество на поле боя, которое могло бы компенсировать превосходство России в живой силе.

"Десятки компаний работают над созданием наземных роботов для снабжения передовых подразделений, сложных решений для радиоэлектронной борьбы с российскими дронами и модулей искусственного интеллекта, позволяющих беспилотным летательным аппаратам летать и даже поражать цели автономно", - отметили авторы.

Нехватка персонала

Однако такие высокотехнологичные преимущества бледнеют на фоне демографического кризиса, с которым сталкивается экономика, из которой 7 миллионов человек бежали от российского наступления, а 3,7 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Опрос, проведенный Европейской бизнес-ассоциацией и опубликованный в ноябре, показал, что 74% представителей бизнеса столкнулись со значительной нехваткой персонала, и только 5% не отметили никакой нехватки. Это может ограничить потенциал роста страны, поскольку привело к дефициту квалифицированных кадров.

"А после войны перспективы страны будут зависеть не только от демографической ситуации, но и от способности Украины провести антикоррупционные реформы и выполнить обещания по реформированию и модернизации налоговой системы", - сделали вывод авторы.

А решающее значение для перспектив роста будут иметь гарантии безопасности. По словам Димитра Богова из ЕБРР, капитал должен будет поступать в основном из частного сектора – наряду с официальной поддержкой. А для этого нужна благоприятная экономическая среда.

На данном этапе экономическая устойчивость Украины, пишет издание, зависит от усилий по поддержке военных, отражающих наступление России и выдерживающих ее атаки на жизненно важную инфраструктуру.

Развитие военных компаний в Германии

Напомним, что развитие военных технологий наблюдается на только в Украине, но также и в Германии. После критики, связанной с односторонним направлением военных расходов, Министерство обороны выделяет больше средств на инновации и стартапы, а не традиционное вооружение.

