В России один из авиазаводов заявил о 65 млн долларов ущерба после украинских ударов

На этом заводе должны были отремонтировать три Ту-95МС.

Российское авиастроительное предприятие "ТАНТК им. Бериева" в Таганроге по итогам 2025 года заявило об убытке в 65 млн долларов, тогда как в 2024 году этот завод отчитался о 15 млн долларов прибыли.

Как пишет Defense Express, особенность ситуации заключается в том, что речь идет о предприятии, которое является разработчиком и производителем радиолокационного дозора типов А-50 и А-100 "Премьер", самолетов-амфибий типа Бе-200 (на основе проекта А-40 "Альбатрос").

"Кроме того, именно "ТАНТК им. Бериева" должен был выполнить ремонт трех Ту-95МС всего в 150 километрах от линии фронта. А описанный выше показатель убытков возник у этого предприятия на фоне систематических ударов Сил обороны Украины", - отметили аналитики.

Также эксперты обратили внимание на показатель уровня производственных затрат, который по итогам 2025 года уменьшился в 2,5 раза или до 46 млн долларов.

"Столь существенное сокращение показателя уровня производственных затрат можно объяснить только одним - по итогам ударов Сил обороны Украины на этом предприятии в 2,5 раза сократился объем производства", - добавляют в Defense Express.

Если говорить об истории возможной постановки трех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Таганроге в 150 км от линии фронта, то в мае 2025 года появился "слив" документов, в которых говорится, что "ТАНТК им. Бериева" получило контракт на 15,9 миллиарда рублей на выполнение работ по трем Ту-95МС. Средняя стоимость работ составляет 5,3 млрд рублей за один "борт".

"Если учесть профиль "ТАНТК им. Бериева", то можно предположить, что контракт предусматривал модернизацию этих бомбардировщиков до уровня Ту-95МСМ с установкой внешних узлов подвески крылатых ракет Х-101. Перешло ли это предприятие к практической реализации этого контракта - пока неизвестно", - отмечают в издании.

Что касается хронологии ударов Сил обороны Украины по "ТАНТК им. Бериева", аналитики напомнили эпизоды 7 июля и 25 ноября 2025 года. Во время последнего был уничтожен российский "летающий лазер" типа А-60.

"Есть сообщения, что "ТАНТК им. Бериева" был вовлечен в цепочку производства дронов типа "Молния". Поэтому можно предположить, что дальнейшая траектория этого предприятия пойдет как раз по пути редукции от производства сложной авиатехники к производству БПЛА, востребованных армией РФ на поле боя против ВСУ", - подытожили в публикации.

