Люди покупают эти 8 вещей из-за детских травм: что говорят психологи

Покупательские привычки взрослых могут быть зеркалом детских травм, говорят эксперты.

Взрослые покупки часто рассказывают не только о потребностях настоящего, но и о том, чего нам не хватало в детстве. В статье Silicon Canals психолог и автор Сара Митчелл объясняет, как наши "роскошные" расходы могут быть связаны с пережитым недостатком внимания, безопасности или принятия в детские годы.

Вот восемь самых распространенных категорий покупок, которые могут иметь более глубокий психологический фон:

1. Дизайнерская одежда и брендовые вещи. Люди, которые чувствовали себя "не такими, как все", часто стремятся через бренды доказать свою принадлежность или статус.

Видео дня

2. Закупка продуктов впрок. Страх нехватки еды в детстве может проявляться во взрослой жизни как чрезмерное наполнение кладовой, даже если часть продуктов портится.

3. Дорожные поездки и постоянные путешествия. Те, кто никогда не выезжал в детстве, часто компенсируют это чрезмерным планированием отпусков.

4. Новейшие технологии и гаджеты. Постоянная покупка новинок может быть связана с желанием никогда не чувствовать себя "отсталым" из-за отсутствия современных устройств в юности.

5. Декор и идеальное обустройство дома. Если дом в детстве не был уютным или стабильным, взрослые могут стремиться создать "идеальное пространство".

6. Роскошные подарки собственным детям. Многие родители делают все, чтобы их дети не испытывали того, чего им не хватало в детстве, включая чрезмерные расходы.

7. Премиальные продукты питания и ресторанные ужины. Те, кто питался скромно в юности, могут искать качественные блюда как символ достигнутого благополучия.

8. Покупка одежды, которая никогда не носится. Избыток одежды в шкафу часто говорит о страхе нехватки и желании "иметь запасы" на любой случай.

Автор подчеркивает: задуматься над тем, покупаем ли мы вещи для себя или чтобы загладить прошлые чувства, может помочь лучше понять собственную мотивацию и управлять расходами осознанно.

"Иногда мы покупаем не предмет, а ощущение, которое он нам когда-то не позволил иметь", – пишет Митчелл.

Вас также могут заинтересовать новости: