Потепление 23 февраля в Украине испортят дождь и ветер, - синоптик Диденко

Украинцам стоит готовиться к сильным порывам ветра. В нескольких областях могут быть штормовые порывы.

В понедельник, 23 февраля, в Украине станет теплее, но все испортят ветер и осадки.

Такой прогноз сделала на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 23 февраля в большинстве областей ожидается дождь и мокрый снег. В восточных областях ожидается облачная погода, но без существенных осадков.

"Ветер будет дуть с юго-запада, на западе, севере и в центре могут быть штормовые порывы до 15-20 м/с. На юге и востоке ветер умеренный", - уточнила синоптик.

Температура воздуха ближайшей ночью от -3... +3 тепла. На востоке до -5... -9 градусов.

Днем в понедельник ожидается -1... +4 градуса на юге, а в западных областях будет +3... +8 градусов.

Диденко отметила, что в Киеве понедельник будет ветреным и влажным. "Атмосферный фронт принесет мокрый снег и дождь. Юго-западный ветер временами будет сильным. Ближайшей ночью в столице около нуля, завтра днем +1...+3 градуса", - рассказала специалист.

По ее данным, в течение недели погода в Украине будет теплее, "но с осадками и порывистым ветром".

20 февраля Диденко прогнозировала, что в выходные в Украине будет преобладать сухая, но холодная погода.

"Осталось две самые холодные ночи в ближайшей перспективе. Ночью 21 и 22 февраля ожидается -10...-16 градусов, в южной части и 22 февраля и на западе -2...-6 градусов", - прогнозировала она.

По ее данным 22 февраля, в воскресенье уже "запахнет мартовской тенденцией".

