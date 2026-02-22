Теракт во Львове: подозреваемая действовала по указанию спецслужб России (фото, видео)

Женщине, совершившей теракт, "светит" пожизненное лишение свободы.

Подозреваемой в совершении теракта в центре Львова оказалась 33-летняя жительница Ровенской области. Она действовала по указанию спецслужб России.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции. "По указанию так называемого "куратора" спецслужб РФ женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах", - детализировали правоохранители.

В Нацполиции добавили, что в результате совместных оперативных мероприятий полицейские вместе с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда в течение нескольких часов установили местонахождение и задержали злоумышленницу в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины. Санкция самой тяжелой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Теракт во Львове: что известно

Нацполиция задержала женщину, устроившую теракт во Львове, в результате которого погибла полицейская, ранения получили еще 25 человек, из них 11 госпитализированы, 6 правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел сегодня около 00:30 в центральной части Львова. Предварительно установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники и следователи львовской полиции, сотрудники криминального анализа, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы.

Вас также могут заинтересовать новости: