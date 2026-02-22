Не классический истребитель: F-117 Nighthawk опередил время, но ушел на 'пенсию'

Первый в мире боевой самолет-невидимка доказал, что малозаметность важнее маневренности.

Легендарный истребитель-невидимка F-117 Nighthawk , несмотря на букву "F" в названии, никогда не был классическим истребителем. Это была чисто ударная платформа, созданная для прорыва плотной противовоздушной обороны. Сегодня, когда на первый план выходят новейшие разработки вроде B-21 Raider, история F-117 напоминает: первый шаг в мир стелс-технологий был самым рискованным – и самым важным, пишет 19FortyFive.

Первый в мире боевой "невидимка"

Разработанный в полной секретности подразделением Skunk Works компании Lockheed в конце 1970-х, F-117 стал революцией в военной авиации. Его фасетированная, "ограненная" форма была создана на основе математических моделей отражения радиоволн. Приоритетом стала минимальная радиолокационная заметность, а не скорость или маневренность.

Из-за аэродинамической нестабильности самолет нуждался в электродистанционной системе управления, чтобы вообще оставаться в воздухе. Вооружение размещали во внутренних отсеках – еще один шаг для снижения эффективной площади рассеяния.

Первый полет состоялся в 1981 году, а уже в 1982-м начались поставки в ВВС США.

Драматический инцидент в Зоне 51

Один из самых известных эпизодов ранних испытаний произошел 27 января 1982 года на секретной базе в Неваде. Во время взлета у прототипа F-117 оторвалось носовое колесо. Пилоту-испытателю Тому Моргенфельду рекомендовали катапультироваться, однако он решил продолжить полет, выработать топливо и попытаться посадить машину.

Взлетно-посадочную полосу покрыли пеной, аварийные службы ждали наготове. После часа в воздухе самолет успешно приземлился – искры сыпались из носовой стойки, но серьезных повреждений удалось избежать. Этот случай стал символом рисков, связанных с рождением эры стелс.

Боевое крещение и стратегический прорыв

Боевой дебют F-117 состоялся в 1989 году в Панаме, но настоящее испытание ждало впереди – во время войны в Персидском заливе 1991 года. Именно тогда "Колеблющийся Гоблин" доказал свою эффективность, нанося высокоточные удары по хорошо защищенным целям в Багдаде с минимальными потерями.

Концепция первого удара по центрам управления и ключевым объектам ПВО изменила подход к ведению воздушной войны. F-117 показал, что малозаметность в сочетании с точностью может обеспечить стратегическое преимущество уже в первые часы конфликта.

Наследие для нового поколения

Хотя F-117 официально сняли с вооружения в 2008 году, его технологическое наследие живет дальше. Именно этот самолет заложил основу для создания таких платформ, как F-22 Raptor, F-35 Lightning II и B-2 Spirit.

F-117 стал доктринальной революцией – он пожертвовал аэродинамической элегантностью ради невидимости для радаров.

