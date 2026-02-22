Зеленский заявил о задержании нескольких человек в связи с терактом во Львове

В настоящее время выясняются все факты происшествия.

Правоохранители задержали нескольких человек, подозреваемых в причастности к совершению теракта во Львове в ночь на 22 февраля. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Министр внутренних дел Украины доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты", - написал Зеленский.

Он добавил, что впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу, и поблагодарил тех, "кто помогает защищать наше государство, наших людей".

Теракт во Львове: что известно

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремели громкие взрывы, которые слышали в ряде районов города. Позже мэр Андрей Садовый сообщил, что во Львове произошел теракт. Он также сообщил о пострадавших и одной погибшей в результате теракта – 23-летней полицейской.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители задержали вероятную исполнительницу теракта во Львове. По его словам, женщину задержали в одном из райцентров. В Офисе Генпрокурора отметили, что задержанная является гражданкой Украины.

