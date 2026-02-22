В следующем пакете санкций планируется расширить список китайских компаний.

Все время, пока продолжается полномасштабное российское вторжение в Украину, западные политики обсуждают готовность к дипломатическому давлению и санкциям в отношении Китая, чтобы заставить его ограничить поддержку Москвы.

Но, как пишет Радио Свобода со ссылкой на европейских чиновников, на пятый год войны Китай углубил поддержку РФ, закупая энергоносители и обеспечивая ее критически важными минералами для производства дронов. Также из Китая идет стабильный поток товаров двойного назначения, таких как микроэлектроника и промышленное оборудование. Кроме того, китайский лидер Си Цзиньпин помог противостоять дипломатическому давлению на президента России Владимира Путина, взаимодействуя с ним 19 раз с начала полномасштабного вторжения, проводя личные встречи или телефонные звонки.

Чиновники и аналитики говорят, что Китай не оказывает прямой военной помощи, но постоянно расширяет экономическое, технологическое и дипломатическое сотрудничество с Москвой. По их словам, это углубление отношений, вероятно, продолжится в этом году и все больше затрудняет усилия европейских правительств по оказанию влияния на Пекин.

Аналитики говорят, что китайские чиновники сначала были обеспокоены экономическими последствиями войны, но впоследствии пришли к выводу, что конфликт выгоден Пекину, поскольку Европа сосредотачивается на Украине, а не на Азии. "Любое прогнозируемое экономическое влияние на Пекин пока также минимально, ограничиваясь небольшими независимыми нефтеперерабатывающими заводами и частными компаниями без существенных связей с более широкой экономикой", – говорится в статье.

Издание процитировало аналитика берлинского центра MERICS Еву Зайверт, по мнению которой Китай не ожидает никаких серьезных последствий. "Китай знает, что Европа, вероятно, не наложит на него полных санкций, и стремится удерживать свою поддержку ниже порога, который не вызовет более масштабного ответа", - отметила она.

Также журналисты напомнили, что с февраля 2022 года Брюссель добавил китайские компании в черные списки, рассматривая их как часть цепочек поставок или финансовых потоков, связанных с боевыми действиями России. Ожидается, что список будет расширен еще больше в будущем 20-м пакете санкций ЕС, который будет обнародован 24 февраля, в четвертую годовщину вторжения в Украину. В проекте санкционного списка, указывают авторы, есть несколько новых китайских структур.

Почему война в Украине выгодна Китаю

Напомним, что по мнению экспертов Китай не имеет собственных интересов в этой войне, но заинтересован в самом факте ее продолжения. При этом Китай уже сейчас заполнил пустоту, став важнейшим союзником России после введения западных санкций.

