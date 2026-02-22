Этот океан стремительно теряет соленость: ученые бьют тревогу

Ученые зафиксировали падение солености на 30% за 60 лет, что может повлиять на океанические течения и климат во всем мире.

В южной части Индийского океана у побережья Западной Австралии зафиксировано беспрецедентное снижение уровня солености. Исследователи предупреждают: процесс происходит с невиданной скоростью и может иметь серьезные последствия для глобальной океанической циркуляции и климата планеты.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Climate Change. Ученые проанализировали изменения за последние 60 лет и установили, что соленость в регионе снизилась примерно на 30%.

Причина – не дожди, а изменение ветров

По словам ведущего автора исследования, ученого Генсиня Чена, освежение воды связано не с ростом количества осадков, а с изменением глобальных ветровых режимов из-за потепления климата. Ветры переносят больше пресной воды из Индо-Тихоокеанского региона в южную часть Индийского океана, изменяя его химический баланс.

Исследователи сравнивают масштабы изменений с дополнительным поступлением объемов пресной воды, эквивалентных 60% объема озера Тахо ежегодно. По оценкам авторов, этого количества воды хватило бы, чтобы обеспечивать питьевой водой все население США более 380 лет.

Почему соленость имеет значение

Соленость напрямую влияет на плотность морской воды, а следовательно – на движение океанических течений. Менее соленая вода легче и остается ближе к поверхности, что нарушает вертикальное перемешивание слоев океана.

Этот процесс критически важен для переноса питательных веществ из глубин к поверхности, где они поддерживают морские экосистемы. Изменения могут повлиять на планктон и морские травы – основу пищевой цепи в океане.

Возможные глобальные последствия

Южная часть Индийского океана играет ключевую роль в глобальной термохалинной циркуляции – системе течений, регулирующей распределение тепла между океанами и континентами. Дальнейшее снижение солености может ослабить эти процессы.

Ученые не исключают, что изменения могут отразиться даже в других бассейнах, в частности в Атлантическом океане, повлияв на климат Европы и Северной Америки.

Исследователи отмечают, что океаны взаимосвязаны, поэтому даже региональные изменения могут иметь планетарные последствия.

