Россия готовит новые теракты на территории Украины, - Зеленский

По словам главы государства, обстоятельства теракта, произошедшего во Львове, в настоящее время анализируются.

Россияне готовятся к новым терактам, чтобы нанести вред украинцам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, на фоне этого нужно усиливать защиту людей.

"И нужно больше активности и больше вовлеченности самих общин, вовлеченности местных руководителей, правительственных институтов, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу. У нас есть данные разведки, что россияне собираются и в дальнейшем делать такие вещи, такие фактически нападения на украинцев", - предупредил глава государства.

Президент добавил, что сегодня было несколько докладов МВД, а именно министра Игоря Клименко и других правоохранителей о расследовании теракта во Львове.

"Другую квалификацию сложно выбрать - это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй тогда, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены. К сожалению, один человек, сотрудница полиции, погибла, ей было 23 года. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас всем, кто был ранен, оказывается помощь. Среди раненых есть тяжелые, врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни", - сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что обстоятельства этого теракта сейчас анализируются, а также уже есть много фактов.

"Исполнители были завербованы через Telegram. Организация теракта - российская. МВД, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины представят детали обществу. И я поручил сегодня проработать такие меры, такое реагирование, чтобы сделать невозможными подобные преступления. Уже есть определенный опыт противодействия у наших правоохранителей. Десятки аналогичных ситуаций не допущены. Украинские правоохранители постоянно противодействуют таким вербовкам", - заверил глава государства.

Теракт во Львове - что известно

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове произошел теракт. В частности, в центре города прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате инцидента погиб один человек.

Позже полиция показала видео закладки бомбы и задержания подозреваемой, которая оказалась 33-летней жительницей Ровенской области.

"По указанию так называемого "куратора" спецслужб РФ женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах", - отметили в Нацполиции.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины. Санкция самой тяжелой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

