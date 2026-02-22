Несмотря на давление США, мир для Украины после стольких лет войны пока недостижимый, - AP

Украинские чиновники назвали эту зиму самой сложной за все время войны.

В прошлом месяце полномасштабное вторжение РФ в Украину превысило 1418 дней. Эта цифра пересекла историческую границу, а именно промежуток времени, который понадобился Москве, чтобы победить нацистскую Германию во Второй мировой войне.

Как пишет Associated Press, по сравнению с Красной армией, которая продвинулась до Берлина, Россия до сих пор пытается полностью захватить восточную промышленную часть Украины.

"После того, как в феврале 2022 года Москве не удалось захватить столицу Киев и установить марионеточное правительство, конфликт превратился в позиционную войну с огромными потерями. По некоторым оценкам, почти 2 миллиона солдат погибли, были ранены или пропали без вести с обеих сторон в самом разрушительном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны", - напомнили в материале.

Видео дня

Отмечается, что за последние два года российские оккупанты продвинулись лишь на 50 км в Донецкую область в ожесточенной борьбе за контроль над несколькими опорными пунктами.

"Несмотря на медленный темп и высокую стоимость, президент Владимир Путин сохраняет свои максималистские требования в мирных переговорах при посредничестве США, заявляя, что Киев должен вывести свои войска из четырех украинских регионов, которые Москва незаконно аннексировала, но так и не захватила полностью. Он неоднократно угрожал своим ядерным арсеналом, чтобы предотвратить усиление военной поддержки Киева со стороны Запада", - подчеркнули в AP.

Потери обеих сторон в войне

В то же время Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований оценил потери армии РФ в 1,2 млн человек, из которых 325 тысяч погибли. Потери украинских войск там оценили в 600 тысяч человек, из которых 140 тысяч погибших.

"Россия понесла самые большие потери среди всех великих держав в любой войне со времен Второй мировой войны, а ее военные действовали неэффективно, продвигаясь с исторически медленной скоростью и завоевав за последние два года мало новых территорий", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что российские оккупанты продвигались в среднем на 70 метров в день в течение двух лет, чтобы захватить транспортный узел Покровск.

Украина продолжает борьбу

В то же время украинские чиновники назвали эту зиму самой сложной за все время войны. РФ значительно усилила удары по энергетике Украины, в результате чего в Киеве применили отключение электроэнергии, где во время сильных морозов люди оставались без света.

"Россия также все чаще нацеливает свои удары на линии электропередач с целью остановить передачу энергии и разделить энергосистему Украины на изолированные острова, что увеличивает нагрузку на сеть. Украина ответила ударами беспилотников большой дальности по нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам в глубине России с целью уменьшить экспортные доходы Москвы", - добавили в AP.

Также украинские дроны и ракеты потопили несколько российских военных кораблей в Черном море, из-за чего Москва передислоцировала свой флот из оккупированного Крыма в Новороссийск.

"А в ходе смелой операции под кодовым названием "Паутина" Украина в июне с помощью беспилотников, запущенных с грузовиков, нанесла удар по нескольким авиабазам, на которых базируются дальнебойные бомбардировщики по всей России, что стало унизительным ударом для Кремля", - напомнили в публикации.

Роль и давление США в войне

Президент США Дональд Трамп когда-то обещал закончить войну за один день, однако посреднические усилия столкнулись с противоречивыми требованиями.

"Путин хочет, чтобы Украина вывела свои войска из части Донецкой области, которую она все еще контролирует, отказалась от стремления вступить в НАТО, ограничила свое военное присутствие и предоставила русскому языку официальный статус, среди других требований, которые Украина отклонила. Россия оставила открытой возможность будущего членства Киева в Европейском Союзе, но категорически отвергла любое развертывание европейских миротворческих сил в Украине в рамках соглашения", - отметили в AP.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский хочет прекращения боевых действий вдоль существующей линии соприкосновения, однако российский диктатор Владимир Путин отверг перемирие, требуя заключения мирного соглашения.

"Территориальный вопрос важен для Кремля, но война имеет более амбициозную цель: создать Украину, которая бы полностью находилась в сфере влияния России и не воспринималась Москвой как "антироссийская", - сказала Татьяна Станова из Центра Карнеги "Россия-Евразия".

Также Зеленский сообщил, что Белый дом установил июньский срок для завершения войны и, скорее всего, будет давить на обе стороны, чтобы они его соблюдали.

"Но даже несмотря на то, что Трамп, кажется, стремится заключить мирное соглашение до промежуточных выборов в США, вызовы остаются. Поскольку Путин настаивает на отступлении Украины из Донецкой области, а Зеленский это исключает, быстрое заключение соглашения представляется маловероятным. Зеленский также выразил скептицизм по поводу компромиссного предложения США превратить восточный регион в свободную экономическую зону", - подчеркнули в публикации.

Россия надеется, что ее атаки в конце концов заставят Украину принять ее условия. В свою очередь Украина надеется, что сможет продержаться, пока Трамп не потеряет терпение и не усилит санкции против РФ. Однако, как пишет AP, Трамп, скорее всего, теряет терпение именно к Зеленскому.

Политика Трампа в отношении войны в Украине - последние новости

Ранее Трамп признал свою ошибку в отношении российской агрессии против Украины. По его словам, он неправильно оценил сложность достижения мира.

"То, что мы делаем, очень просто - мир. Это называется "Совет мира", и это слово легко произнести, но трудно воплотить в жизнь", - сказал американский лидер.

В то же время президент Украины заявил, что Трамп чрезмерно давит на него, пытаясь ускорить завершение почти четырехлетней войны между Киевом и Москвой.

Глава государства считает "несправедливым" то, что Трамп публично призывает Украину к уступкам, тогда как аналогичные требования не звучат в адрес России.

Вас также могут заинтересовать новости: