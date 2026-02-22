Виткофф о встрече с Путиным: Он всегда был откровенным

Виткофф заявил, что встречался с Путиным восемь раз и считает эти переговоры необходимыми для завершения войны.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что правитель России Владимир Путин во время личных встреч был с ним "откровенным" в отношении войны против Украины.

Как заявил Виткофф в интервью Fox News, его неоднократно критиковали за контакты с российским лидером.

"Он всегда был со мной откровенным. И когда я это говорю, на меня нападают. Но это правдивое утверждение. Он сказал мне, каковы его красные линии. Знаете, на меня нападали за то, что я восемь раз встречался с ним", – заявил Виткофф.

Видео дня

Впрочем, спецпредставитель Трампа подчеркнул, что такие встречи были необходимы для достижения потенциальной договоренности о прекращении войны в Украине.

"Как можно заключить соглашение с кем-то из противоположной стороны, если не знаешь, какой этот человек? Мне нужно было понять, каковы были его мотивы, цели и т.д. И я на самом деле считаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень важными. Мы понимаем, на какой они позиции. И я не думаю, что украинцы не согласны с нашей оценкой. Поэтому я считаю, что те встречи были важными, и надеюсь, что мы завершим все это дело", – сказал он.

Что еще сказал Виткофф – последние новости

Как сообщал УНИАН, Виткофф допустил появление "хороших новостей" в ближайшие недели относительно завершения войны и не исключил возможности саммита между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным в ближайшем будущем.

Кроме того, Виткофф убежден, что ни Украина, ни Россия не хотят воевать друг с другом. Впрочем, заключение мирного соглашения пока затягивается.

