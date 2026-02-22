Федоренко раскрыл, как разговоры о скором мире вредят фронту и мобилизации

Военным сложно выполнять задачи с высоким риском, когда говорят, что война завтра закончится, отметил командир "Ахиллеса".

Разговоры о переговорах между Украиной и РФ негативно влияют на военных на фронте. Такое мнение в интервью УНИАН высказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

"Совершенно очевидно, что каждый бой, который происходит, имеет высокие риски для жизни и здоровья. Как солдату идти в бой, улучшать тактическое положение, если отовсюду говорят о том, что война может закончиться? Здесь каждый хочет выполнить свой долг, защитить самое дорогое – свою семью. Но военные также хотят жить. И для военных сложно выполнять задачи с высоким риском для жизни и здоровья, когда говорят, что война завтра закончится. И что у них есть возможность не увидеть сохранения украинской государственности, за которую они воевали", – сказал Федоренко.

Также, по его словам, эти разговоры негативно влияют и на процесс мобилизации. Поскольку военнообязанные считают, что война может вскоре закончиться и им нет смысла менять свою жизнь.

"Когда гражданский, у которого заканчивается броня на предприятии, или который является военнообязанным, или еще не мобилизовался, слышит из каждого утюга о том, что война потенциально может закончиться в обозримой перспективе этого года – он думает: слушайте, зачем мы будем мобилизоваться, менять свой обычный образ жизни, рисковать жизнью, здоровьем, если война и так должна закончиться. Поэтому это негативно влияет на мобилизационные процессы и напрямую на рекрутинг", – добавил Федоренко.

Российско-украинская война: важные новости

Ранее командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш заявил, что российские оккупанты формируют "ударный кулак" сразу на четырех направлениях фронта. По его словам, речь идет, в частности, о Славянско-Краматорской агломерации и Купянском направлении.

Между тем аналитики DeepState сообщили об успехах Украины в Днепропетровской области. По информации экспертов, Силам обороны удалось отбросить противника вблизи Калиновского и в Терновом.

