Эксперт раскрыла секрет, как отвечать на вопрос о желаемой зарплате на собеседовании

Для многих из нас нет ничего более нервного, чем собеседование, а самая неловкая его часть – это, безусловно, вопрос об ожидаемой зарплате. Однако, по словам одного эксперта по карьере, существует очень простой и отчасти парадоксальный способ блестяще справиться с этой задачей.

Собеседования обычно полны вопросов, которые все ненавидят, потому что они кажутся ловушками (вспомните хотя бы: "Какова ваша самая большая слабость?"). Вопрос о зарплатных ожиданиях – идеальный пример. Но эксперт по карьере, коуч и автор книги "Интервьюлогия: новая наука проведения собеседований" Анна Папалия утверждает, что есть легкий способ ответить, который позволит вам сохранить контроль над переговорами, пишет Your Tango. И это совсем не тот ответ, которого вы могли ожидать.

Лучший способ ответить на вопрос о зарплате

Лучше не отвечать на него вовсе и уж точно не называть цифру. "Когда интервьюер спрашивает вас: "Каковы ваши ожидания по зарплате?", не называйте им сумму", – решительно заявила Папалия в недавнем видео в TikTok.

Она подчеркнула, что особенно важно никогда не раскрывать информацию о том, сколько вы зарабатываете сейчас или зарабатывали на последнем месте работы. Если вы сейчас получаете 50 тысяч, к примеру, а надеетесь на 60, ни в коем случае не говорите: "Ну, сейчас я получаю 50 и надеюсь на 60 тысяч".

Это, по ее словам, вернейший способ обесценить себя и в итоге получить меньше денег, чем вы заслуживаете. "Они могут планировать бюджет от 60 до 90 тысяч, а вы только что "выстрелили себе в ногу", сообщив, что согласны на самый низкий порог диапазона", – пояснила она.

Просто спросите о диапазоне зарплат для этой вакансии

Папалия советует переадресовать вопрос интервьюеру. "Когда вам говорят: "Каковы ваши ожидания?", вы спрашиваете: "Каков диапазон зарплат для этой позиции или сколько за нее платят?"", - отмечает она.

В другом видео Папалия объяснила, что вы, скорее всего, не получите прямой цифры в ответ. "Они дадут вам вилку. Они знают, что нельзя называть одну конкретную цифру, чтобы иметь пространство для маневра", – говорит она. – "Это даст вам понять, как отвечать дальше. Вы скажете, что, очевидно, претендуете на верхнюю границу этого диапазона".

Иногда интервьюеры начинают давить, заявляя, что им необходимо знать ваши требования, чтобы продвинуть вас дальше по этапам отбора. Папалия советует не заглатывать наживку и сохранять преимущество. "В таком случае скажите что-то вроде: "Мне нужно знать вилку, прежде чем мы продолжим", или "Я уверен, что ваш диапазон будет тем, на что я смогу согласиться"", - заявляет она.

Никогда сами не поднимайте вопрос о зарплате на первом собеседовании

Папалия назвала это одной из самых распространенных ошибок. Если интервьюер сам не завел речь о деньгах, кандидат не должен обсуждать их на первой встрече. "Собеседование похоже на свидание", – отметила она. – "Вы бы стали спрашивать о браке на первом свидании? Нет! Не торопитесь".

Первые этапы, по ее словам, нужны для того, чтобы прощупать ситуацию и понять, подходят ли вам работа, компания и команда. И, в конце концов, откладывание этого разговора дает вам время потренироваться твердо стоять на своем, когда тема денег неизбежно всплывет. Собеседование – это своего рода игра, где все зависит от стратегии и умения удерживать инициативу.

