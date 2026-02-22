Взрывы в России на арсенале ГРАУ: спутниковые снимки подтвердили поражение бункера

Уничтожен бункер площадью около 3600 квадратных метров.

Поражение арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ вблизи поселка Котлубань Волгоградской области подтвердили спутниковые снимки. Их опубликовал украинский OSINT-канал КиберБорошно.

Отмечается, что в результате поражения арсенала ГРАУ в населенном пункте Котлубань ракетами FP-5 "Фламинго" был уничтожен бункер площадью около 3600 квадратных метров снаружи и 1200 квадратных метров внутри.

Известно, что упомянутый арсенал российская оккупационная армия использовала для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Видео дня

Поражение арсенала ГРАУ: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 12 февраля дроны поразили арсенал ГРАУ в Волгоградской области. В связи с этим была объявлена эвакуация жителей поселка Котлубань. По информации местных властей, в тушении пожара были задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что по арсеналу с ракетами и боеприпасами в РФ ударили "Фламинго". Отмечалось, что это одна из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий по этому поводу пояснил, что после первых нескольких удачных наших операций оккупанты подтянули остатки ПВО к таким объектам, как арсеналы ГРАУ, но они недостаточны для того, чтобы сбивать крылатые ракеты. По словам Дикого, "начинается новый виток этой войны", когда россияне едва смогли приспособиться к нашим прежним возможностям, а мы за это время нарастили новые.

Вас также могут заинтересовать новости: