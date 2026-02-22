'Несправедливая и инертная': 'Флэш' раскритиковал систему наград в армии

Об этой проблеме уже проинформирован министр обороны.

Система наград в украинской армии нуждается в изменениях, поскольку солдаты считают ее "несправедливой" и "инертной". Об этом в своем блоге в Телеграм пишет военный эксперт, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Многие военные за всю свою честную службу за годы войны ничего не получили, потому что они в глазах командиров "не герои", а простые фронтовые связисты, РЭБовцы, артиллеристы, водители. Но именно на них, в том числе, держатся наши фронты!" – отметил он.

"Флэш" подчеркнул, что речь идет не о государственных наградах высшей категории, которые присуждаются за значительные заслуги, а именно об армейских наградах, присуждаемых на уровне командований, родов войск, ВСУ и Министерства обороны.

По словам Бескрестнова, министр обороны Михаил Федоров тоже согласен, что верная служба рядовых военных должна быть должным образом отмечена наградами.

"И положительные изменения в этом направлении будут! Мы уже думаем, как сделать систему наград честной, прозрачной, быстрой и справедливой", – добавил советник министра.

Как писал УНИАН, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что разговоры о якобы скором завершении войны деморализуют военных и затрудняют выполнение боевых задач с высоким риском для жизни.

По его словам, когда солдатам постоянно говорят, что война "вот-вот закончится", это подрывает мотивацию и психологическую готовность идти в бой. Такие же сигналы негативно влияют и на мобилизацию, поскольку военнообязанные откладывают решение служить, надеясь, что боевые действия завершатся без их участия.

