Джонсон высказался о политике Трампа по Гренландии: возможно ли военное вмешательство

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не предвидит военного вмешательства в Гренландию со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Там небольшое население, и я считаю, что дипломатические каналы – это правильный путь. И я думаю, что назначение президентом специального посланника как раз это и отражает", – сказал он в интервью BBC.

Джонсон считает, что в мире прислушиваются к словам Трампа о возможном военном решении вопроса. Он напомнил, что Великобритания и некоторые из других союзников США отправили свои силы в Гренландию:

"Возможно, в этом и был смысл. Возможно, все наши друзья и союзники по всему миру заново осознали важность этой географии и этого расположения. И, надеюсь, мы сможем работать над этим вместе".

Отвечая на вопрос журналистки, заключался ли в этом план Трампа с самого начала, Джонсон сказал, что не знает. По его словам, президент США "играет в шахматы".

"Я не знаю. Я не обсуждал с ним именно этот вопрос. Я действительно часто с ним общаюсь, иногда по несколько раз в день. Но сейчас у нас происходит очень многое. Так что это лишь небольшой элемент более крупной картины", – констатировал спикер Палаты представителей США.

Трамп и Гренландия

Президент США Дональд Трамп не раз говорил о намерении приобрести Гренландию. В последние недели его заявления набрали оборотов – он не исключает в том числе применения военной силы.

По словам Трампа, Гренландия должна быть под контролем Вашингтона. Иначе, как он утверждает, остров захватит Россия или Китай.

После того, как ряд европейских стран выступил против американской аннексии Гренландии, Вашингтон ввел дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

В Европе заявили, что подготовят скоординированный ответ на это решение.

